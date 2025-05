SwitchBot Lock Ultra Vision Combo rappresenta un'ottima scelta per chi cerca una serratura intelligente avanzata e sicura, che non costringa a modificare la porta di casa. La tecnologia di riconoscimento facciale 3D, l'installazione senza attrezzi e la compatibilità con il 99% delle serrature esistenti la rendono un'opzione premium nel mercato. Nonostante il prezzo elevato di 299 euro (che diventano 239 se approfittate delle promozioni), è l'investimento ideale per chi desidera il massimo della sicurezza senza rinunciare alla comodità dell'automazione domestica.

Nel panorama della domotica le serrature intelligenti rappresentano uno degli elementi più importanti per la sicurezza domestica. La nuova SwitchBot Lock Ultra Vision Combo si propone come una soluzione all'avanguardia che promette di cambiare il modo in cui ci si approccia a una serratura smart: con un sistema di riconoscimento facciale 3D, questo dispositivo retrocompatibile si distingue per la capacità di integrarsi con il 99,9% delle serrature esistenti, senza richiedere modifiche strutturali alla porta. Rivolto principalmente a utenti che desiderano aggiornare il proprio sistema di sicurezza senza sostituire completamente la serratura meccanica, Lock Ultra Vision Combo si colloca in una fascia di mercato premium, giustificando il suo posizionamento con caratteristiche tecniche avanzate e un'esperienza d'uso curata in ogni dettaglio. La sua compatibilità con i principali ecosistemi smart home e il supporto per il protocollo Matter la rendono particolarmente interessante anche per chi ha già investito in un ambiente domestico connesso.

Recensione in un minuto

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo rappresenta il non plus ultra delle serrature intelligenti retrofit, offrendo ben 18 metodi di sblocco diversi tra cui spicca il riconoscimento facciale 3D con tecnologia a 30.000 punti infrarossi. L'installazione avviene senza attrezzi in circa 15 minuti e si adatta praticamente a qualsiasi tipo di serratura esistente. Il motore silenzioso (appena 20 dB) permette lo sblocco in soli 0,3 secondi, mentre l'autonomia della batteria principale arriva fino a 9 mesi, supportata da un sistema triplo di alimentazione d'emergenza. Il dispositivo offre un livello di sicurezza elevato grazie alla crittografia AES-128 e all'archiviazione locale dei dati biometrici. L'integrazione con Matter garantisce la compatibilità con Apple HomeKit, Google Home e Amazon Alexa. Nonostante il prezzo premium di 299,99€ (che scende a 239€ grazie alle offerte in corso) e l'assenza del supporto per Home Key di Apple, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca il massimo della sicurezza e della comodità senza dover sostituire la propria serratura.

Come è fatta

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo è composta da due elementi principali: Lock Ultra, che si installa sulla parte interna della porta e gestisce il meccanismo di sblocco, e Keypad Vision, un tastierino esterno con tecnologia di riconoscimento facciale 3D. Con dimensioni di 122 × 62,6 × 66,8 mm e un peso di 367 grammi, Lock Ultra mantiene un profilo relativamente sottile che non risulta invasivo una volta installato. L'estetica del dispositivo è stata curata nei minimi dettagli, con una scocca in plastica rinforzata disponibile in colorazione nera, a cui è possibile applicare gli adesivi con finitura legno inclusi nella confezione per armonizzare il dispositivo con il pannello porta.

Keypad Vision, elemento distintivo di questo sistema, presenta una struttura robusta ed è certificato IP65, che ne garantisce la resistenza alla polvere e agli schizzi d'acqua. Il modulo di riconoscimento facciale 3D dotato di illuminazione a infrarossi è in grado di funzionare anche in condizioni di oscurità totale, c'è un display LED fornisce feedback visivi durante l'utilizzo e non mancano ovviamente i tasti fisici, per sbloccare la serratura in maniera più classica. È alimentato da una batteria ricaricabile da 5.000 mAh, che offre fino a 12 mesi di autonomia (misurati su una media di 10 sblocchi al giorno).

La compatibilità universale è uno dei punti di forza di questo sistema: grazie a ben otto adattatori diversi inclusi in confezione inclusi, Lock Ultra si adatta a cilindri europei, americani e del tipo mortise, eliminando la necessità di forature o modifiche permanenti alla porta.

Il cuore tecnologico del sistema è rappresentato dal sofisticato processore di riconoscimento facciale 3D, che genera una mappa dettagliata del volto dell'utente utilizzando 30.000 punti di riferimento infrarossi. Questa tecnologia, simile a quella utilizzata dal Face ID di Apple, garantisce un tasso di errore inferiore allo 0,0001%, rendendo praticamente impossibile lo sblocco da parte di persone non autorizzate. Tutti i dati biometrici vengono archiviati localmente nel dispositivo e protetti mediante crittografia AES-128, un'ottima notizia per chi è molto attento alla propria privacy. La sicurezza è ulteriormente rafforzata da un sensore che rileva eventuali tentativi di manomissione, inviando immediatamente notifiche all'utente.

Il sistema offre complessivamente 18 metodi di sblocco diversi, tra cui L'auto-unlock basato su geofencing, che sblocca automaticamente la porta quando il proprietario si avvicina, la tecnologia NFC per lo sblocco tramite card o dispositivi wearable, il riconoscimento delle impronte digitali, il controllo vocale tramite Alexa, Google Assistant e Siri, codici PIN personalizzabili, temporanei o permanenti, sblocco tramite app SwitchBot e sblocco meccanico tradizionale con chiave.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Il motore è circa il 10% più potente di quello del modello precedente, consentendo lo sblocco in appena 0,3 secondi con una precisione del 98%. Particolarmente apprezzabile è la rumorosità di soli 20 dB quando attivata la modalità "Quiet", ideale per non disturbare durante le ore notturne.

L'autonomia rappresenta un aspetto cruciale per qualsiasi serratura smart, e Lock Ultra Vision Combo affronta questa sfida con un sistema di alimentazione a tripla protezione. La batteria principale è composta da tre celle 18350 con capacità totale di 4200 mAh, in grado di garantire fino a 9 mesi di utilizzo con circa 10 sblocchi giornalieri. A questa si affianca una batteria CR123A di riserva che interviene automaticamente quando la carica principale scende sotto un certo livello. In caso di esaurimento completo di entrambe le batterie, un terzo sistema di alimentazione di emergenza basato su un meccanismo elettrolitico consente di alimentare temporaneamente il dispositivo tramite una power bank o un caricabatterie USB collegato a una porta dedicata.

L'app SwitchBot monitora costantemente lo stato della batteria, inviando notifiche quando è necessario procedere alla sostituzione, generalmente con diverse settimane di anticipo rispetto all'esaurimento completo.

Esperienza d'uso e montaggio

L'installazione di SwitchBot Lock Ultra Vision Combo è stata progettata per essere accessibile anche agli utenti meno esperti, richiedendo circa 15 minuti senza la necessità di attrezzi specifici. Il processo inizia con la rimozione del cilindro interno della serratura esistente, seguito dal fissaggio della staffa di montaggio mediante viti autofilettanti o, in alternativa, un robusto nastro biadesivo incluso nella confezione.

La fase più delicata riguarda la selezione dell'adattatore del perno corretto tra gli otto formati disponibili, che deve corrispondere esattamente al tipo di serratura presente sulla porta. L'app SwitchBot fornisce un utile tutorial visivo per identificare il modello appropriato. Una volta scelto l'adattatore, si procede al montaggio del corpo principale del Lock Ultra, che si aggancia alla staffa con un semplice meccanismo a incastro.

In alternativa, potete installare la serratura in modo che giri la chiave presente nella porta, senza necessità di rimuovere il cilindro.

La calibrazione rappresenta il passaggio finale: attraverso l'app si regola la corsa della serratura, con feedback visivi in tempo reale per ottimizzare l'angolo di rotazione e la forza applicata dal motore. Questa fase consente al dispositivo di adattarsi perfettamente alle caratteristiche meccaniche della serratura esistente, garantendo un funzionamento fluido e affidabile nel tempo.

L'installazione del Keypad Vision sulla parte esterna della porta è ancora più semplice: bisogna solo attaccarlo nella posizione desiderata con i tasselli o con l'adesivo 3M in confezione. SwitchBot consiglia di posizionarli a un'altezza di 160 - 170 cm, in modo da facilitare il riconoscimento facciale.

Nell'uso quotidiano,quando l'utente si trova a una distanza di circa un metro e mezzo dalla porta, grazie a un sensore di movimento integrato nel tastierino. Durante le settimane in cui l'abbiamo provata, la serratura ha dimostrato, riconoscendoci in praticamente qualsiasi situazione, anche quando ad esempio avevamo gli occhiali da sole, o un cappello. Lock Ultra è ancheimpiega al massimo una manciata di secondi ad aprire la porte dopo averci riconosciuto.

La funzione di auto-lock programmabile è un'altra bella comodità: è possibile impostare la chiusura automatica dopo un intervallo personalizzabile (da 30 secondi a 60 minuti) o attivare la "Night Mode", che blocca automaticamente la porta in orari prestabiliti.

L'integrazione con il protocollo Matter permette di controllare la serratura tramite Apple Home, Google Home o Amazon Alexa, sebbene vale la pena sottolineare che manca il supporto per la funzionalità Home Key di Apple, che consentirebbe lo sblocco diretto tramite iPhone o Apple Watch. Una lacuna parzialmente compensata dal supporto NFC, che permette comunque di usare tag per aprire velocemente la serratura.

L'app SwitchBot offre molte funzionalità utili: dalla creazione di codici temporanei per gli ospiti con validità limitata, all'impostazione di accessi ricorrenti (ad esempio per personale di servizio), fino alla sincronizzazione con altri dispositivi smart home tramite scene automatizzate. È possibile, ad esempio, programmare l'accensione automatica delle luci quando la porta viene sbloccata di notte, o l'attivazione del sistema di riscaldamento quando si rientra a casa.

Verdetto

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo rappresenta indubbiamente un'eccellenza nel campo delle serrature intelligenti, combinando caratteristiche all'avanguardia con una facilità d'uso sorprendente. Il sistema di riconoscimento facciale 3D si è dimostrato rapido, preciso e affidabile in qualsiasi condizione, mentre i molti metodi di sblocco alternativi garantisce la massima flessibilità d'uso.

La, che non richiede modifiche permanenti alla porta o competenze tecniche particolari, rende questo dispositivo accessibile anche ai meno esperti. L'integrazione con il protocollo Matter assicura inoltre la compatibilità futura con i principali ecosistemi smart home.

Tra i punti di forza vanno sicuramente sottolineati l'elevato livello di sicurezza garantito dalla crittografia AES-128 e dall'archiviazione locale dei dati biometrici, il sistema di alimentazione a tripla protezione che elimina virtualmente il rischio di rimanere bloccati fuori casa e la silenziosità operativa, tutt'altro che comune in questi dispositivi.

Il prezzo di 299,99€ è elevato, ma con il coupon presente su Amazon scende a 284€, inoltre entro il 5 giugno se usate il codice 15OFFYC522 otterrete un ulteriore 15% di sconto, che porta il prezzo finale a 239€. Nonostante il costo sia comunque alto per molti, SwitchBot Lock Ultra Vision Combo rimane comunque consigliabile a chiunque voglia un sistema d'accesso smart sicuro e affidabile in ogni situazione, oltre che, ad esempio, a famiglie numerose che beneficerebbero dei molti metodi di accesso personalizzabili. Se volete risparmiare ulteriormente vi suggeriamo di tenere in considerazione il modello Lock Ultra Touch Combo, sprovvisto di riconoscimento del volto ma comunque dotato di riconoscimento dell'impronta e più economico.