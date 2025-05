Se siete alla ricerca di una videocamera di sicurezza che vada oltre la semplice sorveglianza, questa che vi stiamo per segnalare fa per voi. Non si tratta della solita telecamera: oltre a garantire protezione 24 ore su 24, è dotata di funzioni intelligenti che semplificano la vita quotidiana e offrono un’esperienza di utilizzo versatile. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo davvero competitivo: soli 69,99€, inclusivo di un ulteriore sconto di 10€ applicabile direttamente dalla pagina del prodotto.

Telecamera Imou 3K, chi dovrebbe acquistarla?

Questo modello è progettato per adattarsi a ogni esigenza familiare. Con il suo display integrato, permette non solo di visualizzare ora, data e meteo, ma anche di ricordare appuntamenti, medicine o esercizi fisici ai vostri cari. Inoltre, grazie alla batteria integrata da 2000 mAh, è possibile utilizzarla anche senza fili fino a 60 minuti: l’ideale per sorvegliare i bambini durante il gioco o registrare momenti speciali. La funzione di videochiamata one-touch è utile per anziani e bambini, che possono comunicare con voi in modo immediato e semplice, senza dover usare smartphone complessi.

La sicurezza è garantita dalla tecnologia AI, capace di distinguere tra persone, animali e rumori anomali, riducendo i falsi allarmi e inviando notifiche istantanee a voi e fino ad altri sei membri della famiglia. Con la visuale a 360°, il tracciamento automatico degli oggetti in movimento e la risoluzione Ultra HD da 5MP, ogni dettaglio viene catturato con chiarezza, anche di notte. La funzione di allarme automatico e la sirena integrata assicurano un livello di protezione costante e reattivo contro ogni tentativo di intrusione.

Infine, la privacy dei vostri cari è pienamente rispettata: con un semplice clic potete attivare la modalità privacy fisica, che oscura l’obiettivo della videocamera. L’archiviazione è altrettanto flessibile, con la possibilità di scegliere tra scheda SD (fino a 512 GB) e cloud crittografato con 30 giorni di prova gratuita. Con questo modello, non solo proteggete la vostra casa, ma investite in un assistente digitale che semplifica e arricchisce la vostra vita quotidiana.