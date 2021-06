Il Texas sarà il nuovo paradiso dei miner?

Mentre il supporto allo yuan digitale ha spinto numerosi miner ad abbandonare la Cina per timore di ritorsioni, tanti paesi desiderano attrarre i gruppi che estraggono criptovalute. Oltre all’Iran, che potrebbe utilizzare il mining per monetizzare le giacenze petrolifere dell’embargo degli USA, anche il Texas sembra interessato ad attrarre miner. Cosa sta succedendo nello stato nordamericano?

Il Texas Blockchain Council è una lobby attiva nell’omonimo paese degli Stati Uniti. Rappresenta e sostiene le istanze delle aziende attive nel mondo della blockchain e che investono in asset in criptovalute. La scorsa settimana la lobby ha accolto positivamente la discussione nel senato del Texas sul Virtual Currency Bill. Si tratta di una legge che stabilisce un quadro giuridico che chiarifichi e garantisca chi investe in bitcoin e criptovalute, definendo legalmente le stesse e fornendo delle linee guida per coloro che entrano in questo business.

La bozza della nuova legge, che dovrà essere approvata dal governatore del Texas Greg Abbott, recita: “Valuta virtuale indica una rappresentazione digitale di valore che: (A) viene utilizzata come mezzo di scambio, unità di conto o riserva di valore; e (B) non ha corso legale, denominato o meno in corso legale; e non include: una transazione in cui un commerciante concede, come parte di un programma di affinità o premi, valore che non può essere preso o scambiato con il commerciante per moneta a corso legale, credito bancario o valuta virtuale; […]”.

L’approccio adottato dal Texas non è condiviso univocamente da altri stati USA. È probabile che l’attuale bozza sia addebitabile non solo all’opera della lobby del Texas Blockchain Council, ma anche ai desiderata del governatore Greg Abbott – che lo ha esplicitamente definito come una possibile “la Mecca dei miner di bitcoin” – e all’ampia ed economica disponibilità del petrolio e di altre fonti di energia, anche se da fonti non rinnovabili.