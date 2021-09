TV Neo QLED di Samsung, l’esperienza immersiva realizzata dall’artista Michael Murphy

Samsung ha ospitato un’esperienza artistica immersiva presso la Saatchi Gallery di Londra, con la partecipazione dell’artista percettivo Michael Murphy. Durante l’esperienza hanno svelato una straordinaria installazione a spirale, creata utilizzando undici Neo QLED TV, caratterizzati dall’ innovativo Infinity Screen.

Photo credits: Samsung

Il pubblico è stato trasportato attraverso l’installazione immersiva in un’esclusiva performance del duo di musica elettronica Gorgon City, che ha preso vita nel meraviglioso Skywalk Biokovo, sulla costa adriatica della Croazia. Cercle, i produttori dell’esperienza, hanno filmato l’emblematica performance per presentare il brano inedito dei Gorgon City, “Skywalk”, che prende il nome proprio dall’iconica location riprodotta sugli schermi dei Neo QLED 8K Samsung con immagini sorprendentemente realistiche.

L’esperienza immersiva inaugurata alla Saatchi Gallery di Londra rappresenta la celebrazione del connubio in costante evoluzione tra arte e tecnologia. Dall’installazione a spirale di Murphy, che si innalzava per quasi quattro metri in un ambiente oscurato, il pubblico è stato teletrasportato nell’esclusiva performance dei Gorgon City, mentre negli undici Neo QLED TV venivano mostrati i suggestivi paesaggi del Parco Naturale di Biokovo sulla costa rocciosa nel sud della Croazia. La lente onnicomprensiva dell’Infinity Screen dei Neo QLED 8K eliminava la tradizionale cornice, rendendo questi TV uno schermo unico con un rapporto screen-to-body del 99,9%.

“Sono così fiero di questa installazione. Questa è la prima volta in assoluto che inserisco immagini in movimento all’interno della mia arte. La sfida affrontata per integrarle non in uno, bensì in undici schermi, mi sorprende. Sicuramente, la straordinaria cinematografia e la qualità mozzafiato delle immagini dei Neo QLED mi hanno facilitato il compito, per non menzionare il fatto che si tratta degli schermi più sottili mai realizzati da Samsung.” ha affermato Michael Murphy.

Nathan Sheffield, Samsung | Photo credits: Samsung

“Samsung ha sempre cercato di spingersi oltre i confini e non esiste limite maggiore da superare che l’esperienza di una prospettiva nuova e fresca”, spiega Nathan Sheffield, Head of Visual Display di Samsung. “Ecco perché volevamo collaborare con Michael, perché la sua opera ha sempre trasceso i confini tra arte e percezione. Cercle ha fatto lo stesso con la musica, il cinema e la cultura.”

Potete rivivere l’esclusiva performance presso il sito ufficiale di Samsung.

Il nuovo QN900A di Samsung rappresenta la punta di diamante della gamma 2021 e offre un’esperienza visiva affascinante, con immagini realistiche, colori vividi e una tecnologia antiriflesso nel comfort della propria casa. Con questa tecnologia visiva super potenziata, disponibile solo sui televisori Neo QLED 8K, si possono davvero sperimentare nuove prospettive.