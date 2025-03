TV Samsung a meno della metà del prezzo: la tecnologia LCD spinta all'estremo

Se siete alla ricerca di un televisore che offra prestazioni eccezionali a un prezzo incredibile, non potete farvi sfuggire l’offerta su Amazon per la Samsung QE43QN94D. Questo modello da 43 pollici con pannello Neo QLED rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo delle TV LCD. Con un prezzo che scende a soli 659€, rispetto ai 1399€ di listino, la Samsung QE43QN94D porta la tecnologia LCD al suo massimo livello, offrendo un'esperienza visiva e sonora senza pari. Il design elegante e ultrasottile, accompagnato dalla risoluzione 4K e dal processore NQ4 AI Gen2, permette di godere di immagini vivide e dettagliate come mai prima d'ora.

Samsung QE43QN94D, chi dovrebbe acquistarla?

La QE43QN94D è una smart TV Samsung consigliata agli appassionati di tecnologia che desiderano un'esperienza visiva premium in uno spazio contenuto. Con i suoi 43 pollici, questa smart TV Neo QLED 4K si adatta perfettamente a soggiorni di medie dimensioni, stanze da letto o uffici dove non si vuole rinunciare alla qualità dell'immagine. Grazie al processore NQ4 AI Gen2 e alla tecnologia Quantum Matrix con Mini LED, soddisfa le esigenze di chi cerca dettagli nitidi, colori vividi e contrasti profondi sia guardando film che giocando.

Particolarmente indicata per i gamer grazie al Motion Xcelerator e al Gaming Hub, questo televisore accontenta anche gli amanti dell'home entertainment completo. Il sistema audio OTS+ con tecnologia Q-Symphony offre un'esperienza sonora avvolgente che può essere ulteriormente migliorata aggiungendo una delle migliori soundbar.

Le funzionalità smart integrate, inclusa la compatibilità con vari assistenti vocali e la possibilità di controllare i dispositivi domestici intelligenti, la rendono ideale per chi desidera un centro di comando per la propria casa connessa, il tutto in un design elegante e ultrasottile.

Vedi offerta su Amazon