Se state pensando di rinnovare la vostra smart TV con un modello di ultima generazione, il momento potrebbe essere arrivato. Amazon propone il primo taglio di prezzo sulla Samsung Neo QLED QE50QN94F da 50 pollici, una delle novità 2025, ora scontata di 200 euro. Questa TV si distingue per l’elevata qualità dell’immagine e un comparto smart arricchito da funzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale, rendendola interessante per chi cerca prestazioni di alto livello e tecnologia all’avanguardia.

Samsung Neo QLED QE50QN94F, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung QE50QN94F è equipaggiata con il nuovo processore NQ4 AI Gen3, che consente un upscaling 4K AI Pro in grado di restituire immagini nitide e realistiche, con sfumature di colore naturali anche nelle scene più complesse. Grazie alla tecnologia Quantum Matrix Plus, la resa cromatica resta precisa sia in ambienti molto scuri che in quelli molto luminosi. Inoltre, la funzione AI Motion Enhancer Pro migliora la nitidezza di oggetti e testi in movimento, mentre la frequenza di aggiornamento a 165 Hz con Motion Xcelerator garantisce un'esperienza di gioco estremamente fluida.

L’esperienza visiva è supportata da un comparto audio altrettanto evoluto: la tecnologia OTS+ (Object Tracking Sound Plus) permette un suono surround 3D che segue l’azione sullo schermo, mentre Q-Symphony crea una perfetta sinergia tra la TV e una soundbar compatibile. Con Adaptive Sound Pro, il suono si adatta automaticamente al tipo di contenuto, migliorando ulteriormente l’immersione. Inoltre, il pannello Glare Free riduce al minimo i riflessi, rendendo la visione piacevole anche in ambienti molto illuminati.

Infine, il lato smart della TV non è da meno. Il nuovo Smart Hub riunisce film, giochi e programmi in un’interfaccia intuitiva e completa, mentre il Gaming Hub consente l’accesso diretto alle principali piattaforme di cloud gaming. Non mancano funzionalità intelligenti come Click to Search, per ottenere in tempo reale informazioni su ciò che state guardando, e la compatibilità con SmartThings, per controllare gli altri dispositivi della casa direttamente dallo schermo. Con questo primo sconto, il nuovo modello Neo QLED si presenta come una delle opzioni più equilibrate tra prestazioni e convenienza nel panorama delle TV 2025.