Aprile ricco di nuove uscite da Banpresto per l'universo "anime e manga" . Questo mese vengono proposti personaggi che hanno fatto la storia per gli appassionati del genere e che sono ancora oggi in grado di appassionare le nuove generazioni. Ogni storia dei protagonisti sarà accompagnata da una recensione e da foto per presentare gli stessi in ogni loro sfaccettatura.

Cultura Pop

Desirèe Jelmini

4 anni fa