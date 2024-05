LEGO Games: è tornato disponibile il set del Collolungo di Horizon Forbidden West

E' nuovamente disponibile per l'acquisto il primo, fantastico set ispirato alle macchine di Horizon Forbidden West (e prima ancora di Horizon Zero Dawn): è il Collolungo (Tallneck nella versione originale del gioco, in lingua inglese) del set LEGO #76989 Horizon Forbidden West: Collolungo.

Le voci riguardanti un set ispirato al secondo capitolo del noto videogioco erano in circolazione già da prima del lancio ufficiale, ovvero da quando il sito di wagners24.de (un rivenditore tedesco che ha poi rimosso l'articolo) ne aveva pubblicato il codice, associandolo al nome in codice LEGO Gaming- tbd-tedesco-van (tbd = to be defined, ovvero "da definire"). A queste voce ha fatto seguito la pubblicazione di informazioni e immagini da parte di alcuni siti web specializzati in videogame (come ad esempio gamemag.ru, in russo), per poi arrivare all'annuncio ufficiale da parte di LEGO e PlayStation dello scorso febbraio.

Oltre al modello costruibile modello del set LEGO #76989 Horizon Forbidden West: Collolungo con la tipica testa liscia a forma di disco e le lunghe gambe sottili, all'iconica e impressionante Macchina che la protagonista Aloy usa per esplorare le aree a lei vicine durante la sua missione di ripristinare l'ordine e l'equilibrio nelle terre di Horizon Forbidden West, il set include accessori e dettagli quali un nuovissimo elemento capelli per Aloy stessa (che ne riproduce i suoi caratteristici capelli rossi e la particolare acconciatura), il suo arco e la sua lancia costruibile e un modello costruibile di Watcher con diverse opzioni di occhio di colore blu, giallo o rosso. Il tutto potrà essere esposto utilizzando la riproduzione, anch'essa costruibile, di una sezione del paesaggio originale del videogioco, che include un albero di betulla in mattoncini, erba alta e la riproduzione di un semaforo arrugginito.

Isaac Snyder, Designer del team LEGO che si è occupato del progetto ha commentato:

"Fare squadra con Guerrilla è stato veramente eccezionale! Abbiamo conosciuto un team incredibilmente appassionato dell’universo di Horizon Forbidden West, che è stato di grande aiuto nel guidarci nella rappresentazione più autentica del videogioco in formato LEGO. Grazie alla stretta collaborazione, siamo riusciti a inserire riferimenti a tutti gli aspetti più iconici del videogioco: dalle iconiche Macchine, alle rovine misteriose, passando per le tribù più particolari e i paesaggi mozzafiato. C'è stato un'enorme rispetto reciproco e, infatti, tutte le persone coinvolte erano più che entusiaste nel vedere questo modello prendere vita! La nostra speranza è che chiunque costruisca questo fantastico set si diverta tanto quanto noi nel progettarlo"

Horizon Zero Dawn è il videogioco action adventure open world, a sfondo post-apocalittico, sviluppato da Guerrilla Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation e per Windows

La trama del videogioco è basata sulle avventure di Aloy, una giovane cacciatrice che vive in un mondo post-apocalittico dominato da robot ostili chiamati Macchine, nel quale gli esseri umani sono riuniti in fazioni tribali.

Avendo vissuto fin da bambina da emarginata dalla sua stessa tribù, Aloy decide di scoprirne il motivo e di cercare delle risposte sul suo passato e sulla calamità che ha colpito l'umanità.

In Horizon Forbidden West, secondo capitolo del videogioco (se si esclude l'espansione The Frozen Wilds di Horizon Zero Dawn), la protagonista Aloy si troverà ad affrontare Forbidden West la frontiera tanto maestosa quanto pericolosa che nasconde nuove minacce misteriose. Questa seconda parte del videogioco permetterà di sfidare un vasto mondo aperto, scoprendo terre lontane, nuovi nemici, ricche culture e personaggi sorprendenti. Una frontiera maestosa nella quale si potranno esplorare le foreste lussureggianti, le città sommerse e le montagne imponenti di un'America del futuro lontano. Ovviamente si dovranno affrontare nuovi pericoli, impegnarsi in battaglie strategiche contro enormi macchine e nemici umani usando armi, attrezzature e trappole create con parti di recupero. Svelando misteri sorprendenti, si potrà scoprire il segreto che si nasconde dietro l'imminente collasso della Terra e svelare così un capitolo nascosto dell'antico passato che cambierà Aloy per sempre.

La presentazione del nuovo videogioco recita:

"La terra sta morendo. Tempeste feroci e una ruggine inarrestabile devastano i resti sparsi dell'umanità, mentre nuove macchine spaventose si aggirano ai loro confini. La vita sulla Terra sta precipitando verso un'altra estinzione, e nessuno sa perché. Tocca ad Aloy scoprire i segreti dietro queste minacce e riportare l'ordine e l'equilibrio nel mondo. Lungo la strada, deve riunirsi con vecchi amici, stringere alleanze con nuove fazioni in guerra e svelare l'eredità dell'antico passato - il tutto mentre cerca di stare un passo avanti a un nuovo nemico apparentemente imbattibile"

Nel videogioco, i Tallnecks possono essere scalati ed essere utilizzati come come piattaforma di osservazione, come anche per visualizzare informazioni sull'area circostante, proprio come fa la protagonista Aloy.

Il set LEGO #76989 Horizon Forbidden West: Collolungo è confezionato in versione 18+ Adults Welcome ed è composto da 1.222 pezzi. Una volta costruito, il set misura ben 34 cm di altezza, 23 cm di larghezza e 17 cm di profondità. Include infatti una base di appoggio costruibile che riproduce in forma di diorama il paesaggio nel quale la macchina si muove all'interno del videogioco.

Anche la Minifigure di Aloy, come detto sopra, è inclusa nel set, cosa che farà certamente felici tutti gli appassionati di questo videogioco RPG.

Clicca qui per vedere il setLEGO #76989 Horizon Forbidden West: Collolungo

Dalla community degli appassionati e degli AFOL sono già arrivate varie MOC (My Own Creation - creazioni originali progettate dagli appassionati). Tra queste, tra le migliori possiamo trovare quelle del maestro Nicola Stocchi, che ha progettato e realizzato anche varie altre MOC di altrettante Macchine di Horizon Zero Dawn, come ad esempio il Thunderjaw, il Grazer, il Watcher, il Corruptor e lo Scrapper. Le potrete trovare e vedere tutte nel suo album Flickr.

(Credit photo: Nicola Stocchi e Gabriele Zannotti)