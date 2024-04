Un tenero e divertente racconto incentrato sulle donne e sulle difficoltà che devono affrontare nel trovarsi “faccia a faccia” con la visitatrice inopportuna che bussa alla loro porta una volta al mese. C'è chi la saluta sorpresa che sia già l'ora della sua visita; chi la accoglie in malo modo; chi la riabbraccia con sollievo; c’è chi la conosce per la prima volta; c'è chi, un giorno, non la vede più arrivare, aprendo un nuovo capitolo nella sua vita.

Cultura Pop

Stefano Cappuccelli

3 anni fa