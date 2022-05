La tecnologia Android Auto, così come la controparte CarPlay, ha rivoluzionato il concetto di infotainment sulle vetture offrendo una valida e sofisticata alternativa ai più classici sistemi di bordo. Nel corso degli anni, Android Auto è diventato sempre più “smart” offrendo numerose funzioni, servizi e contenuti. Android Auto non sostituisce il sistema di infotainment, semplicemente si inserisce al suo interno e permette di gestire, quasi interamente, lo smartphone “da remoto” utilizzando i comandi disponibili sulla plancia e sul volante, senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Come abbiamo evidenziato in questo approfondimento, Android Auto è disponibile in due versioni: con cavo e senza cavo. La versione wired è la più comune e spesso disponibile come accessorio di serie a bordo delle più recenti vetture, la variante wireless invece è più rara da trovare. Molte auto non sono quindi compatibili di serie con Android Auto Wireless; tuttavia, con alcuni semplici accessori aftermarket è possibile trasformare il sistema nella più pratica versione senza cavi. Per farlo è necessario acquistare soluzioni come AAWireless, un semplice dongle che si occuperà di “commutare” il segnale wired in wireless.

AAWireless è un piccolo box di circa 5 centimetri di lato e 2 centimetri di spessore che deve essere collegato, tramite porta USB, alla propria auto per poter comunicare; le dimensioni ultracompatte permettono di nasconderlo facilmente, ad esempio, all’interno del bracciolo o in qualche porta oggetti. Personalmente, sulla mia Mazda MX-5, sono riuscito a incollarlo (con un piccolo pezzo di biadesivo) all’interno di un fianchetto del tunnel centrale, facendolo diventare sostanzialmente invisibile alla vista.

Non sono presenti tasti, ma solo un piccolo LED di stato e un foro dedicato al reset del sistema. La configurazione è davvero semplicissima, è necessario solamente installare l’app e configurare il dispositivo. Eseguita questa operazione, per i futuri avvii non sarà necessario aprire alcuna app; il sistema avvierà automaticamente Android Auto.

Come accennato, lo scopo di AAWireless è quello di trasformare il collegamento Android Auto tra lo smartphone e il sistema infotainment da USB a wireless. Per svolgere questo semplice compito, AAWireless è dotato di connettività Bluetooth e Wi-Fi; la connettività Bluetooth è necessaria solo nella prima fase per trasmettere le credenziali Wi-Fi. Lo sviluppatore, in ogni caso, precisa che su alcuni specifici modelli potrebbero esserci problemi di compatibilità e consiglia di abilitare la modalità USB Mode o attivare il Passthrough tramite l’applicazione. I modelli di auto compatibili con AAWireless sono al momento più di 500 e la lista è costantemente aggiornata.

Come si comporta sul campo? Bene, rappresentando una soluzione semplice ed efficace. Dopo oltre un anno di utilizzo possiamo confermare che questo dispositivo funziona esattamente come la versione cablata, senza quindi impuntamenti o problemi di altro genere. Con AAWireless non dovrete più estrarre lo smartphone dalla tasca e collegarlo via cavo, basterà infatti entrare nell’abitacolo per beneficiare di tutte le funzioni di Android Auto.

Naturalmente, per i viaggi lunghi, complice un consumo maggiore della batteria consigliamo di tenere monitorata l’autonomia della batteria; in ogni caso, i benefici maggiori si raggiungono se la vostra macchina è dotata di sistema di ricarica wireless (Qi). Nei nostri test con Samsung Galaxy S21 abbiamo riscontrato un consumo abbastanza lineare della batteria nell’ordine del 15% ogni ora di utilizzo.

In conclusione, riteniamo che AAWireless sia un ottimo prodotto e può essere effettivamente molto comodo per chi è alla ricerca di un modo per trasformare Android Auto wired nella variante wireless. AAWireless è in vendita da qualche mese sulla piattaforma di crowfunding Indiegogo ad una cifra di circa 75 euro con le nuove spedizioni previste per marzo 2022.

Aggiornamento dispositivo

Nonostante AAWireless sia in circolazione da ormai diverso tempo, oltre due anni, il produttore continua a rilasciare costanti aggiornamenti; per installare il firmware non è altro necessario che collegare il dispositivo all’auto, avviare l’applicazione sullo smartphone e attendere il completamento dell’operazione. Per i più curiosi, a questo indirizzo sono disponibili tutti i changelog; allo stato attuale, la versione più aggiornata è la 2.0.1 che porta con sé alcuni importanti fix.