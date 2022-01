La sicurezza al volante non è mai abbastanza e anche un semplice distrazione alla guida, come guardare velocemente lo schermo del proprio smartphone, può portare a situazioni di grande pericolo; nelle nostre prove citiamo sempre servizi come Android Auto e Apple CarPlay, ma cosa sono esattamente e come possono aiutarci alla guida?

Android Auto

Android Auto è un’app che fa le veci di un sistema di infotainment; è sviluppata da Google, l’azienda dietro il sistema operativo Android, e permette di collegare il proprio smartphone all’auto. Android Auto non sostituisce il sistema di infotainment, semplicemente si inserisce al suo interno e permette di gestire quasi interamente lo smartphone utilizzando i comandi, anche al volante, della propria vettura senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Android Auto può essere collegato all’auto in due modi distinti: collegando lo smartphone alla porta USB dedicata oppure, quando possibile, utilizzando la connessione Wireless. Stabilito il collegamento, Android Auto consente di visualizzare sullo schermo della nostra auto numerose applicazioni tra cui quelle di messaggistica, di navigazione, di intrattenimento e via discorrendo. Non tutte le applicazioni sono disponibili e compatibili, tuttavia l’offerta al momento è piuttosto ampia. Per interagire con Android Auto è possibile utilizzare, come accennato, i comandi presenti nell’abitacolo o, alternativamente, impartendo comandi vocali tramite l’Assistente di Google (che si attiva premendo l’apposito pulsante, se presente, o pronunciando la famosa frase “Ok, Google”).

Gli smartphone con sistema operativo Android 9 o inferiore non troveranno Android Auto pre-installato, ma rimane sempre disponibile gratuitamente sullo store di Google Play Store. A partire dalla versione 10 in poi, Android Auto è integrato nel sistema operativo e non dev’essere quindi scaricato.

Requisiti Android Auto

Per poter utilizzare Android Auto è necessario innanzitutto avere uno smartphone con sistema operativo Android; non ci sono marche o modelli non supportati esplicitamente, l’unico requisito è che il sistema operativo sia almeno la versione 5.0 (Lollipop, rilasciato nel 2014). Chiaramente, più il telefono è recente e prestazionale, maggiori e migliori saranno le prestazioni di Android Auto.

Come accennato nel precedente paragrafo, per abbinare il proprio smartphone al sistema di infotainment è necessario collegarlo e sono disponibili due modi: via cavo, utilizzando il medesimo (o analogo) cavo che utilizzate per caricare lo smartphone a casa, o via Wireless. La principale differenza tra i due metodi risiede nella batteria; nel primo modo la batteria sarà sempre sotto carica, utilizzando la modalità Wireless, invece, il telefono tenderà a scaricarsi durante il tragitto. Alcune vetture più recenti e sofisticate permettono tuttavia di ricaricare in modalità wireless il proprio smartphone, ovviando quindi a questa problematica. È bene evidenziare, inoltre, che non tutte le porte USB presenti all’interno della propria vettura sono compatibili con Android Auto; solo alcune, specificatamente indicate sul manuale di uso e manutenzione, saranno capaci di gestire il vostro smartphone.

Android Auto senza Auto

Android Auto è utilizzabile anche solo sullo smartphone, senza quindi coinvolgere necessariamente l’infotainment. Questa funzionalità, che semplifica drasticamente l’interfaccia UI, nasce per quel genere di vetture non particolarmente recenti e che quindi non dispongono di un display infotainment. Per maggiore sicurezza è sempre consigliabile acquistare un supporto per il telefono da applicare sul vetro o su una bocchetta d’areazione.

Come usare Android Auto

Una volta avviato, Android Auto mostra un elenco delle app compatibili installate sul telefono, organizzate in un’unica schermata a scorrimento. La porzione inferiore dello schermo è dedicata alle app attualmente in esecuzione, come ad esempio Spotify e Waze, mentre la sezione centrale consente di visualizzare a schermo le funzioni dell’app selezionata. L’icona con la campanella mostra le notifiche che, eventualmente, possono essere lette dall’assistente vocale; sempre tramite quest’ultimo, è possibile fornire le risposte ai messaggi ricevuti semplicemente dettando il contenuto. Il menu di impostazioni riporta alcuni settaggi legati per lo più al sistema di infotainment, per ulteriori opzioni consigliamo di visionare il menu del proprio smartphone.

App compatibili con Android Auto

Sul Google Play Store sono riportate tutte le app compatibili e tra le più importanti troviamo: Google Maps (navigazione), Waze (navigazione), WhatsApp (messaggistica), Messenger (messaggistica), Telegram (messaggistica), Skype (videochiamate), Google Play Musica (ascolto di musica), Spotify (ascolto di musica), VLC (riproduzione audio/video), Amazon Music (ascolto di musica), Podcasts (ascolto di podcast), Anchor (creazione di podcast), Audiobooks (ascolto di audiolibri) e, infine, Audible (ascolto di audiolibri).

Auto compatibili con Android Auto

Come anticipato, non esiste una chiara e semplice lista riguardante le auto compatibili con Android Auto; nelle vetture moderne non è insolito trovarlo presente ormai di serie, quanto meno nella più semplice variante cablata. Qualora l’auto non fosse compatibile è necessario acquistare un impianto di intrattenimento aftermarket prodotto dai costruttori di autoradio come Alpine, Blaupunkt, Clarion, JBL, Panasonic, Pioneer e Sony, giusto per citarne qualcuno. Mentre alcune vetture ancora offrono lo slot a singolo o doppio-din, soluzioni più evolute potrebbero non permetterne l’installazione salvo compromettere (anche drasticamente) il design del cruscotto.

Android Auto come renderlo Wireless

Molte auto, come la Mazda MX-5 ND oggetto delle nostre immagini, non sono compatibili con Android Auto Wireless tuttavia con alcuni accessori aftermarket è possibile trasformare il sistema nella più pratica versione senza cavo. Per farlo è necessario acquistare sistemi come AAWireless o il più recente Motorola MA1, quest’ultimo presentato in occasione del CES 2022.

Di cosa si tratta? Si tratta di semplici dongle, simili ai Chromecast, che consentono di creare una connessione senza fili per il vostro smartphone. Il vantaggio è che nelle tratte brevi, tipo casa – lavoro, non sarà necessario estrarre lo smartphone dalla tasca e collegarlo al cavo. Menzioniamo i tratti brevi in quanto, effettuando un viaggio di maggiore durata, lo smartphone potrebbe scaricarsi velocemente a causa dell’assenza di un sistema ricarica.

Android Auto non funziona

Se hai seguito la procedura ma non riesci a connettere il tuo smartphone all’auto o ha smesso di funzionare improvvisamente, forse sei incappato in qualche bug. Ecco i nostri consigli per trovare subito una soluzione: