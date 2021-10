Aptera Motors, svelato il terzo prototipo dell’elettrica con pannelli solari

Aptera Motors ha svelato nelle scorse ore il nuovo prototipo Aptera Luna. Parliamo di un nuovo ed importante risultato per il costruttore che punta alla definizione del modello di produzione del suo veicolo elettrico a tre ruote dotato di pannelli solari.

Dopo aver presentato i prototipi Aptera Noir e Aptera Sol, il costruttore ha svelato il nuovo prototipo Aptera Luna, ultimo prototipo alpha. Rispetto ai due prototipi alpha, Aptera Luna non sembra avere grandi novità: la società ha deciso di integrare un nuovo sistema audio e di contraddistinguere il veicolo con la tinta della carrozzeria color grigio argento. Il prototipo dispone, inoltre, della trazione anteriore.

Ribadiamo che la società americana si dedicherà ormai solamente alla realizzazione dei prototipi beta. È proprio con i prototipi beta che la società mira ad introdurre maggiori novità anche se, secondo quanto diffuso, il design esterno non dovrebbe subire importanti variazioni. Diversi cambiamenti interesseranno invece gli interni, con alcuni miglioramenti.

Ribadiamo che la vettura, realizzata in collaborazione con la società statunitense Elaphe, avrà a disposizione un powertrain da 100 kW, in grado di coprire lo 0-100 in 5,5 secondi, o da 150 kW, con uno 0-100 in 3,5 secondi. Per quanto riguarda la batteria, sono disponibili le varianti da 25 kWh, 40 kWh, 60 kWh e 100 kWh. Con quest’ultima, la Aptera sarà capace di coprire 1.600 Km. Grazie alla copertura costituita da 180 celle fotovoltaiche, il veicolo potrà aggiungere fino a 72 km di autonomia al giorno sfruttando la luce solare.