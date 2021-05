Aptera, proseguono gli aggiornamenti dell’auto elettrica a pannelli solari

Dopo aver visto le prime foto dell’Aptera alle prese con alcuni test su strada, il CEO della startup americana ha diffuso dettagli relativi ai nuovi progressi che la società sta portando avanti per lo sviluppo della vettura elettrica a tre ruote dotata di pannelli solari. Chris Anthony ha infatti mostrato l’ultimo prototipo alpha, la “Aptera Sol”, con cui l’azienda sta effettuando ulteriori test.

Chiaramente, le diverse fasi dei test saranno ancora lunghe, richiedono conseguentemente ulteriori prototipi. Non a caso, secondo quanto dichiarato dal CEO sui successivi prototipi, cosiddetti beta, ci saranno considerevoli ottimizzazioni rispetto ai prototipi alpha, grazie ad interni più spaziosi e ad una migliore aerodinamica che ne aumenterà dunque l’efficienza.

Una strada inevitabilmente ancora lunga da percorrere prima che la società possa portare sul mercato il modello definitivo.

Oltre a segnare il passaggio ad una fase di pre-produzione molto più avanzata, la Sol si contraddistingue per la carrozzeria in color bianco perla e per essere il primo esemplare Aptera ad avere la trazione esclusivamente anteriore. Dei due powertrain annunciati, insieme a quello a tre ruote motrici, questo è infatti quello che vanta di una migliore efficienza.

Lo stesso Chris Anthony ha inoltre dichiarato che a breve darà il via ad nuova campagna di raccolta fondi e che la Aptera sarà protagonista di un webinar in cui verranno svelati ulteriori dettagli. Ricordiamo che la vettura, realizzata in collaborazione con la società statunitense Elaphe, avrà a disposizione un powertrain da 100 kW, in grado di coprire lo 0-100 in 5,5 secondi, o da 150 kW, con uno 0-100 in 3,5 secondi. Per quanto riguarda la batteria, sono disponibili le varianti da 25 kWh, 40 kWh, 60 kWh e 100 kWh. Con quest’ultima, la Aptera sarà capace di coprire 1.600 Km. Tuttavia, grazie alla copertura costituita da 180 celle fotovoltaiche, il veicolo potrà aggiungere fino a 72 km di autonomia al giorno sfruttando la luce solare.