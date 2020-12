Auto elettriche, Acea dà il via all’installazione di 100 colonnine di ricarica a Roma 

Arriva un nuovo e importante piano per favorire la mobilità sostenibile sia nel centro che nelle periferie della Capitale. Nelle scorse ore è giunta l’ufficializzazione dell’approvazione relativa al progetto di Acea che dà il via all’installazione di oltre 100 colonnine di ricarica dedicate ai veicoli elettrici.

Nell’ambito del Piano Mobilità Elettrica di Roma Capitale, la Conferenza dei Servizi ha dunque approvato l’importante progetto che vedrà l’ottimizzazione della rete di ricarica sul territorio della città. Non a caso, parliamo di un programma che fa parte del piano di sviluppo della mobilità elettrica e sostenibile. Infatti, analizzando il Piano industriale 2020/2024 risultano evidenti gli obiettivi che la stessa ACEA ha preposto, prevedendo l’installazione di ben 2.200 colonnine di ricarica, delle quali oltre 2.000 nella Capitale per un un investimento complessivo pari a 29 milioni di Euro.

L’ingresso in questo mercato è in linea con la nostra strategia che punta a supportare la transizione energetica per favorire uno sviluppo della mobilità sostenibile, in particolare all’interno dei grandi centri urbani dove è più forte l’impatto ambientale, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal e con i valori dell’azienda. Per favorire tale passaggio è prioritario sviluppare nelle nostre città infrastrutture di ricarica capillari, sorrette da una rete di distribuzione intelligente, flessibile e resiliente. Questo percorso non poteva che partire da Roma, città alla quale siamo storicamente legati e dove Acea ha contribuito da sempre allo sviluppo delle infrastrutture idriche ed elettriche.