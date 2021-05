Auto elettriche, meno care di diesel e benzina dal 2025

Entro il 2027 i veicoli elettrici avranno un costo inferiore rispetto a quello di veicoli con motore a combustibili fossili. È quanto emerge da un recente studio condotto da BloombergNEF, che grazie ad alcuni dati raccolti ha dedotto che tra il 2025 e il 2027 in tutti i segmenti di mercato i modelli a zero emissioni saranno offerti ad un prezzo di mercato meno costoso di quelli diesel e benzina.

Nel dettaglio, lo studio commissionato dalla Federazione europea Transport & Environment rivela come già dal 2025 il primo segmento di mezzi a zero emissione a diventare più convenienti di quelli tradizionali sarà quello dei veicoli commerciali leggeri mentre dal 2026 seguiranno le berline elettriche e i SUV di tutte le dimensioni. Sarà infine il segmento B a raggiungere un costo più basso, previsto per il 2027. Non a caso, secondo il report sarà fondamentale la diminuzione del costo delle batterie, cosi come una più rigida normativa comunitaria sulle emissioni di CO2.

Secondo gli stessi analisti, la riduzione dei costi di produzione e il conseguente incremento della diffusione dei veicoli elettrici sono connessi all’aumento dei volumi di produzione. Naturalmente molto dipenderà dal costo delle nuove tecnologie, come le batterie, che secondo le previsioni sarà in diminuzione del 58% entro il 2030. La stessa ricerca mette in evidenza come entro il 2035 le auto elettriche a batteria raggiungeranno una quota di mercato dell’85% e i furgoni l’83%.

Non dimentichiamo, infatti, che un precedente sondaggio condotto da OC&C Strategy Consultants ed effettuato intervistando oltre 7.500 consumatori tra dicembre 2020 e gennaio 2021, ha mostrato che sono sempre di più gli acquirenti europei e statunitensi che vorrebbero acquistare un veicolo elettrico, ma non manca la preoccupazione dovuta ai costi dei nuovi veicoli. Pensiamo infatti che il 69% ha affermato che non pagherebbe oltre 500 dollari in più rispetto al costo di un’auto a benzina.