Bentley Bentayga Hybrid, inizia il percorso di Beyond 100

Bentley ha annunciato una nuova motorizzazione ibrida per il suo SUV Bentayga, che va ad aggiungersi alle versioni V8 e Speed. Si tratta di un annuncio che segue le orme della nuova strategia chiamata Beyond100, che prevede il passaggio a soli modelli a 0 zero emissioni – per l’intero catalogo della compagnia – entro l’anno 2030. Si tratta di un progetto impegnativo da portare a compimento nei tempi previsti, ma che sembra partire con il piede giusto.

La nuova Bentayga Hybrid è dotata di un motore V6 da 3.0 litri di cilindrata, affiancata a un sistema elettrico che è stato integrato all’interno del cambio automatico a 8 rapporti: il risultato è un’auto che sviluppa 449 cavalli e 700 Nm di coppia, di cui 126 cavalli e 350 Nm di coppia sono forniti direttamente dal motore elettrico, a sua volta alimentato da una batteria da 17,3 kWh. Grazie al sistema di ricarica da 7,2 kWh, è possibile ricaricare la batteria della Bentayga in circa 2 ore e mezza, ed è possibile percorrere circa 50 km in sola modalità elettrica prima che sia necessario utilizzare il motore termico. Per ottimizzare i consumi, sia in elettrico sia in termico, Bentley ha messo a punto un sistema che trasmette una piccola vibrazione al pedale dell’acceleratore, per avvisare il guidatore nel momento in cui l’auto sta per cambiare il tipo di alimentazione.

Bentley Bentayga, l'ibrido 2021 per strategia 'Beyond100'

In media, la Bentayga può percorrere 30 km con un litro di carburante, con emissioni di 78 g di CO2 al chilometro; si tratta di dati molto buoni visti la cubatura del motore termico e le generali dimensioni dell’auto, che ora consuma meno di un’utilitaria.

Poche le modifiche apportate alla carrozzeria: oltre al badge dedicato al modello ibrido, possiamo individuare un secondo sportello – opposto a quello del carburante – dietro al quale si nasconde la presa di ricarica per la batteria agli ioni di litio. Gli interni sono stati impreziositi dal nuovo selettore per le varie modalità di guida disponibili, e come vuole il marchio Bentley, offrono il massimo lusso possibile.

Il prezzo non è ancora stato comunicato ufficialmente, ma considerato che il precedente modello ibrido era proposto a poco più di 140,000 euro, ci aspettiamo una cifra similare o leggermente più alta.