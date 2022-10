Non vogliamo che le auto vengano portate via dal segmento di base, politicamente è super pericoloso. Se all’improvviso si rende un’auto solo per i ricchi, si fanno solamente danni: con queste parole il CEO di BMW e presidente di ACEA, Oliver Zipse, torna a parlare delle auto elettriche e di uno dei più grandi ostacoli per la loro diffusione, quello relativo al costo. Secondo il numero uno di BMW l’acquisto delle nuove auto potrebbe diventare solamente un lusso per pochi.

Solamente alcune settimane fa lo stesso CEO di Stellantis metteva al centro della transizione elettrica l’elevato costo delle nuove auto che impedisce una netta diffusione nel parco circolante. Carlos Tavares ribadiva, infatti, che se i costi dei veicoli elettrici saranno elevati la classe media non potrà accedervi, portando ad un conseguente problema di stabilità sociale.

A lanciare nuovamente l’allarme è adesso il CEO della casa automobilistica bavarese. Aver posto infatti il bando per le vendite delle vetture endotermiche, con una conseguente e graduale eliminazione di veicoli a benzina e diesel, potrebbe portare alla completa eliminazione sul mercato automobilistica delle auto più accessibili a tutti.

BMW Serie 7

Se fossi un politico starei molto attento, perché si stanno togliendo dalla circolazione macchine per legge, ha proseguito Zipse. Non ci sono segnali che, globalmente, il motore a combustione sarà obsoleto entro i prossimi 15 anni.

Nonostante BMW sostenga ambiziose strategie di elettrificazione per contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 teme, dunque, fortemente quelle che potrebbero essere le conseguenze del bando. La stessa casa costruttrice ribadisce infatti che tale decisione potrebbe spingere gli automobilistici a continuare a guidare le vecchie auto. “Non è quello che vogliamo”, comunica Zipse, sottolineando un fattore inevitabilmente importante come quello di offrire al mercato soluzioni differenti tra cui scegliere senza imporre limitazioni.

Non dimentichiamo infatti che, a differenza di altre case automobilistiche, BMW ha deciso di non fissare una data per lo stop alla vendita di vetture endotermiche ma è pronta ad offrire solo auto ad emissioni zero dove richiesto.