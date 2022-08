La Nissan GT-R R35 è un’icona indiscussa. Dalla sua uscita, nel 2009, la supercar giapponese è riuscita a conquistare il cuore di tanti appassionati ma ultimamente ha accusato un po’ il colpo, complice la sua data di presentazione. Come sarà la GT-R R36? Difficile a dirsi, per mesi abbiamo sentito parlare di un ipotetico modello elettrico, ma ci sono altre voci di corridoio che ipotizzano l’arrivo di una variante ibrida. I rumor più recenti, invece, suggeriscono che la GT-R R35 sopravviverà un altro anno con significativi aggiornamenti stilistici. Ma a quanto pare, nessuna di queste voci ha alcuna sostanza: l’ingegnere capo della R35 ha detto ai media australiani che Nissan non ha preso una decisione in un modo o nell’altro.

Hiroshi Tamura è stato l’uomo incaricato dello sviluppo della GT-R R35 e della Nissan Z, ma un nuovo team aiuterà a creare i nuovi modelli; in ogni caso, Nissan ha precisato di essere al lavoro sulla variante R36 già dal 2018, ma quale casa automobilistica inizia a progettare un’auto prima di decidere cosa la alimenterà? Una possibilità è che il progetto R36 sia stato riavviato ripetutamente e sia pertanto in gestazione da tantissimo tempo; l’idea che ci siam fatti è che utilizzerà il propulsore attuale, magari con una serie di piccole modifiche per renderlo più interessante in questo preciso periodo storico.

È interessante notare che anche la Nissan Z non ha un futuro chiaro. Nissan ha fortemente sviluppato la nuova Z sulla 370Z, dandogli “solo” un nuovo motore e un gruppo sospensioni in quanto la casa automobilistica non sarebbe stata in grado di giustificare lo sviluppo di una piattaforma completamente nuova per un’automobile di nicchia. Alla luce delle nuove normative sulle emissioni dell’UE, avrebbe senso che la prossima Z fosse almeno un’ibrida, ma poiché in realtà si tratta di un modello rinnovato, sarà sicuramente endotermica.