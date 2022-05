La Nissan GT-R R35 è una macchina eccezionale in commercio da 13 anni e ormai si attende il nuovo modello da diverso tempo. Nissan ha dichiarato di essere al lavoro sulla R36 da un paio di anni e la segretezza intorno al progetto è altissima; nei mesi scorsi ci sono stati alcuni rumor in merito con notizie a volte anche contradditorie.

All’inizio di maggio, Best Car Web (un sito giapponese) ha affermato che l’R36 sarebbe stata solo a combustione interna; una notizia differente rispetto a quanto appreso da altre fonti che la descrivono come un ibrido leggero. Oggi, c’è una nuova voce che suggerisce che la R36 sarà completamente elettrica. C’è da precisare che secondo quanto riportato, Nissan non sarebbe più intenzionata a competere con la sua famosa rivale Porsche 911 Turbo, ma più incentrata sulla variante elettrica Taycan. Secondo la pubblicazione, utilizzerà le nuove batterie a stato solido caratterizzate da una densità di energia doppia rispetto alla norma, il che comporta una serie di problemi di progettazione.

Quindi la nuova Nissan GT-R R36 sarà totalmente elettrica? Non ne siamo completamente certi per un paio di motivi. Il primo deriva dalla nuova Nissan Z, una vettura “vecchia scuola” che non condivide nulla con il concetto di elettrificazione; è a benzina, è un V6 biturbo con cambio manuale e trazione posteriore. Per quale motivo Nissan dovrebbe seguire una strada completamente diversa con la GT-R R36? Inoltre, in una recente intervista ai microfoni di CarBuzz, Alfonso Albaisa, il responsabile del design di Nissan, ha dichiarato che verranno “incorporati elementi elettrici” nelle vetture legacy. Con questo termine, si fa sicuramente riferimento ad una sorta di ibridazione e non ad una elettrificazione completa.

Il passaggio ad una supercar 100% elettrica è inevitabile e sicuramente una delle prossime generazioni lo sarà, la versione R36 però potrebbe mantenere il potente propulsore a benzina e abbinare solo una piccola controparte elettrica.