Chevrolet Corvette C8: un nuovo teaser

Il costruttore americano ha rilasciato un'anteprima che mostra la sua nuova biposto nelle varianti convertibile e motorsport.

L’azienda americana ha rilasciato un’anteprima della nuova biposto nelle sue declinazioni: Corvette C8 convertibile e “racer”. Da tempo si parla di un prototipo radicalmente diverso dalle generazioni passate. Il nome Corvette è associato alla classica disposizione “FR”, ovvero “front engine, rear wheel drive” e sin dalla nascita del modello ha rappresentato la punta di diamante della gamma del costruttore statunitense.

Per questo motivo, la circolazione di foto e brevi video che ritraevano un prototipo camuffato con una configurazione differente ha sin dal primo momento suscitato scalpore nella comunità di affezionati.

Guardando alle sembianze del prototipo era chiaro che la nuova supercar avrebbe adottato la stessa impostazione della maggior parte delle supersportive europee, motore centrale e trazione posteriore.

La vera incertezza era rappresentata dalle proporzioni. Come perseguire l’iconico stile muscoloso e massiccio del modello, integrandolo con una disposizione decisamente diversa?

Il design team sembrerebbe aver risolto questo problema ridistribuendo i volumi per accomodare la nuova caratteristica, riducendo la superficie del cofano anteriore e aumentando le dimensioni del lunotto posteriore dal quale, probabilmente, sarà possibile ammirare il propulsore.

Dal teaser si evince una linea familiare ma rinnovata, con alcuni ritocchi ai gruppi ottici anteriori e posteriori. La vetture conserva la peculiare forma a coda troncata, mostrando le importanti feritoie laterali per il raffreddamento del propulsore.

In alcuni frangenti è possibile intravedere il rendering degli interni, che rivela la nuova strumentistica completamente digitale. Purtroppo i display non sono visibili, quindi ad ora non possiamo estrarre dettagli su dimensioni e posizionamento nell’abitacolo.

Il teaser mostra in azione anche la versione “corsaiola”, la C8.R. Questa edizione limitata, che costituirà la base per lo sviluppo delle vetture da competizione del team Chevrolet motorsport, utilizzerà lo stesso 5.5 litri V8 della controparte stradale. Non si hanno notizie certe sull’inizio della produzione, ma molteplici indiscrezioni parlano dell’autunno 2019.