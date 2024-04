5 ragioni per non giocare a Fallout 4 nel 2024

Era inevitabile che la serie tv di Fallout avrebbe alzato l'hype per tutto il franchise made in Bethesda e Interplay, ma cerchiamo di non farci prendere dall'euforia generale.

Sebbene Fallout 4 sia un gioco amato da molti, ci sono alcune ragioni per cui potreste voler pensarci due volte prima di immergervi nel mondo post-apocalittico di Boston. Ecco cinque motivi per cui potresti decidere di non giocare a questo titolo, ricordandovi di andarvi a leggere l'articolo dei 5 motivi per cui dovreste giocarlo nel 2024.

Longevità

Fallout 4 è un gioco vasto e complesso. Se non avete molto tempo da dedicare ai videogiochi, potreste trovarlo impegnativo. Le missioni, l’esplorazione e la gestione delle risorse richiedono un impegno considerevole.

Insomma, non è un banale sparatutto, ma un'esperienza che potrebbe portarvi via centinaia di ore. Per qualcuno potrebbe essere positivo, per altri no.

Grafica datata

Anche se il gioco è stato rilasciato nel 2015 (non così tanto in là), la sua grafica potrebbe sembrare datata rispetto ai titoli più recenti. In realtà, già durante quegli anni l'impatto visivo non sorprese più di tanto, venendo considerato uno dei suoi difetti più grandi.

Se siete appassionato di videogiochi con grafica spaccamascella, sappiate che non è il titolo che fa per voi. Certo, potreste sempre migliorarlo con le mod...

Combat System

Il sistema di combattimento di Fallout 4 è stato fortemente criticato in passato. Considerato rigido e poco intuitivo, non ha convinto la maggior parte delle persone.

Se siete abituati a giochi con un sistema di combattimento più fluido, potreste faticare ad adattarvi come si deve in questa produzione, che anzi, potrebbe anche darvi del filo da torcere in termini di difficoltà.

Le quest Secondarie

Mentre la trama principale di Fallout 4 è interessante (ma dipende sempre dai gusti personali), alcune missioni secondarie o attività potrebbero risultarvi ripetitive o poco interessanti.

Se cercate una storia avvincente in ogni singola missione, potresti rimanere delusi da alcune parti del gioco, ritrovandovi lontani da un titolo GDR e avvicinandovi maggiormente a un action con elementi gestionali.

Bug e glitch

Nonostante il gioco sia fortemente migliorato, mantiene intatta la tradizione Bethesda per quanto concerne un eccessivo numero di bug e glitch, che potrebbero anche rompervi il gioco.

Il 25 aprile, insieme all'aggiornamento next-gen, dovrebbe sbarcare anche un'ulteriore patch che potrebbe migliorare la situazione.

Per concludere, possiamo dire che Fallout 4 è un gioco che richiede tempo e dedizione, ma offre anche un mondo ricco di dettagli e storie interessanti. La decisione di giocarlo o meno dipenderà dai vostri gusti personali e dalla vostra disponibilità di tempo.