Citroen Ami: versioni e specifiche dell’elettrica da 6mila euro

Da un paio di anni, Citroen ha avviato il suo lento percorso per passare alle soluzioni elettriche iniziando a proporre una serie di vetture a basse emissioni capaci di soddisfare le esigenti richieste del pubblico più green e attento alle emissioni. Il costruttore francese non ha investito esclusivamente sulle vetture più classiche, ma ha inserito sul mercato anche una soluzione elettrica adatta ai quattordicenni (con l’unico vincolo di aver conseguito la patente AM, il cosiddetto patentino per motori inferiori a 50 cm3).

La gamma Ami si articola su quattro versioni: Ami Ami, My Ami Colour, My Ami Pop e My Ami Vibe. Per tutte, il colore esterno è il blu, praticamente celeste, ma la carrozzeria e la sezione superiore possono essere personalizzati grazie ad una serie di vernici e adesivi colorati. L’allestimento entry-level include i fari a LED, il tetto panoramico di vetro, gli interni rivestiti di tessuto nero, una presa usb e il riscaldamento. La variante Colour, invece, beneficia anche di ulteriori portaoggetti e del supporto per lo smartphone. My Ami Pop eredita la scheda tecnica dall’allestimento Colour, al quale aggiunge dettagli estetici di colore nero lucido. Infine My Ami Vibe che ottiene anche una serie di rinforzi per il paraurti e barre porta tutto sul tetto. Chi è alla ricerca, invece, di una soluzione per trasportare i pacchi è disponibile My Ami Cargo; questo speciale allestimento, monoposto, beneficia di una serie di ripiani che ne incrementano la capacità di carico sia anteriore sia posteriore.

Dimensioni

Quanto è grande Ami? Poco, davvero pochissimo. Se credete che sia più grande di una Smart siete ampiamente fuori strada. Prima di tutto, la Ami è una microcar elettrica studiata appositamente per i piccoli spostamenti in città; si tratta di un quadriciclo leggero classificato come ciclomotore. Le dimensioni della Ami sono davvero contenute, infatti la vettura misura 2,40 metri di lunghezza, 1,39 metri di larghezza e 1,52 metri di altezza. Il passo è ridotto all’osso e per fare un’inversione completa sono necessari appena 7 metri. Per darvi un’idea, la sopracitata Smart richiede più di 8 metri.

Abitacolo

Nonostante le dimensioni, la vita a bordo è superiore di quanto ci si potrebbe aspettare; a questo proposito pubblicheremo nelle prossime settimane la nostra prova, ma l’abitabilità è davvero ottima per un utilizzo cittadino. Davanti sono presenti due posti con tanto spazio a disposizione per le gambe e la testa, anche per gli adulti, e per la spesa di tutti i giorni non manca un piccolo bagagliaio da 64 litri (senza portellone) con accesso interno.

La postazione di guida alta facilita gli spostamenti in città e il raggio di sterzata ridotto assicura un’elevata maneggevolezza. A bordo sono disponibili numerosi vani, ganci e tasche porta oggetti. La plancia è invece essenziale, tuttavia non manca il cruscotto digitale dove verrà indicata l’autonomia della batteria. Assente l’impianto multimediale, al cui posto è stato inserito un supporto dedicato per lo smartphone con porta USB per la ricarica.

Sicurezza

Dal momento che è una microcar elettrica, Citroen Ami non beneficia di sistemi ADAS; assenti quindi l’assistente alla guida, i sistemi di sicurezza attiva e passiva, come l’ESP, la frenata automatica di emergenza o gli airbag. Nonostante la presentazione non sia delle migliori, Ami vanta ugualmente un telaio tubolare stabile e robusto che trasmette solidità, diventando di fatto più sicura di un qualsiasi quadriciclo “aperto” disponibile sul mercato.

Batteria e garanzia

Citroën Ami è disponibile esclusivamente con alimentazione elettrica. Il quadriciclo monta un propulsore dalla potenza piuttosto contenuta, che permette al veicolo di essere guidato da tutti i possessori di patente AM o superiore. Ad alimentare Ami è presente una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, capace di erogare fino a 8 Cv (6 kWh) e raggiungere la velocità massima autolimitata di 45 km/h. La trazione è naturalmente posteriore, mentre il cambio automatico.

L’autonomia comunicata dal produttore è di 75 km con una sola carica, calcolata sul ciclo WLTP. La batteria da 5,5 kWh, posizionata nella parte inferiore della vettura, può essere ricaricata completamente in sole 3 ore con corrente domestica da 3 kW. Ami viene proposta con il cavo integrato per la ricarica, in alternativa l’auto è compatibile anche con le wall box a patto che venga acquistato un apposito adattatore in concessionario.

E in caso di guasto? La garanzia di Citroen copre l’auto per due anni e la batteria per ben 8 anni.

Prezzo

Citroen Ami è una vettura estremamente pratica e allo stato attuale, complice un boom di vendite quasi inaspettato, per poter riceverne una sono necessarie 15 settimane di attesa. Il prezzo è uno degli aspetti sicuramente più entusiasmanti: utilizzando gli incentivi è possibile pagarla poco meno di 6mila euro (5.700 euro); alternativamente il costruttore transalpino offre diverse formule in leasing a partire da 19,99 euro/mese. Il canone è altamente personalizzabile e può arrivare anche ad una durata di 48 mesi, 2 anni, con una prima rata compresa tra 515 e 2.500 euro. Rottamando un veicolo è possibile infine ottenere un ulteriore sconto del 10% e pagare Ami 5.100 euro: un prezzo davvero interessante per una soluzione così adatta alle grandi città e ai piccoli spostamenti.

Perché comprarla

La natura di Ami non lascia molto spazio all’immaginazione e i motivi per cui dovreste acquistarla sono presto detti. Il quadriciclo elettrico di Citroen è estremamente compatto e le misure da microcar la rendono il mezzo di trasporto perfetto per i grandi centri urbani: il parcheggio non sarà mai un problema. La bassa potenza del motore la rende perfetta anche con patente AM fin dai 14 anni, trasformandola di fatto ad un’alternativa sostenibile e sicura ai classici scooter. Il prezzo è infine davvero contenuto (con incentivi e rottamazione) e consente di avvicinarsi al mondo della mobilità a zero emissioni.