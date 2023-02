Per l’anno 2023 il Governo ha stanziato in totale 40 milioni di euro come incentivi all’acquisto di nuovi veicoli a 2 ruote, moto o scooter, prevedendo un fondo di 35 milioni per chi acquista una moto o uno scooter elettrico, mentre i restanti 5 milioni sono riservati a chi decide di acquistare una moto o uno scooter endotermici, con diverse soglie di sconto massimo previsto a seconda di ciò che si va ad acquistare.

Le grandi città, come comunicato dai recenti dati di mercato diffusi da ANCMA – Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, si stanno riempiendo molto rapidamente di scooter elettrici, mezzi che possono vantare costi operativi bassissimi e prestazioni più che sufficienti a soddisfare le necessità di chi si muove nel traffico: la possibilità di approfittare di questi incentivi darà un’ulteriore forte spinta al mercato delle due ruote elettriche, almeno fino all’esaurimento dei fondi stanziati.

Quindi cosa si può acquistare, sfruttando al meglio questi incentivi? Oggi l’offerta è sempre più ampia e variegata, si va dai piccoli scooter elettrici equivalenti ai 50cc fino a moto elettriche potenti e capaci di viaggi con chilometraggi importanti, come ad esempio la Zero DSR/X che abbiamo testato lo scorso ottobre, con la quale abbiamo percorso più di 1000 km in poco più di 48 ore! Non vi resta che individuare il mezzo che vi interessa e farvi due calcoli su quale sarà lo sconto rispetto al prezzo di listino – ora vi proponiamo qualche esempio, ma prima andiamo a capire meglio quali sono le categorie di veicoli coinvolte in questo giro di incentivi.

Categorie

Le 7 categorie che rientrano negli incentivi sono indicate con delle sigle poco usuali, facciamo quindi chiarezza su quali tipi di veicoli appartengono a quelle categorie:

L1e , è l’equivalente del vecchio motorino con motore da 50cc, è uno scooter elettrico con una velocità massima di 45 km/h;

, è l’equivalente del vecchio motorino con motore da 50cc, è uno scooter elettrico con una velocità massima di 45 km/h; L2e , indica quei veicoli a 3 ruote con un motore non superiore ai 50cc e una velocità massima di 45 km/h;

, indica quei veicoli a 3 ruote con un motore non superiore ai 50cc e una velocità massima di 45 km/h; L3e , questa è la categoria più interessante, perché è quella in cui rientrano tutti i mezzi a due ruote con cilindrata maggiore di 50cc e una velocità massima che supera i 45 km/h, come il Super Soco TCMax provato la scorsa estate;

, questa è la categoria più interessante, perché è quella in cui rientrano tutti i mezzi a due ruote con cilindrata maggiore di 50cc e una velocità massima che supera i 45 km/h, come il Super Soco TCMax provato la scorsa estate; L4e , questa categoria indica quei veicoli a 3 ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale, con cilindrata superiore ai 50cc e velocità massima superiore ai 45 km/h, tipo una moto con un sidecar;

, questa categoria indica quei veicoli a 3 ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale, con cilindrata superiore ai 50cc e velocità massima superiore ai 45 km/h, tipo una moto con un sidecar; L5e , in questa categoria troviamo veicoli a 3 ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale – tipo il Piaggio MP3 – con cilindrata superiore ai 50cc e velocità massima superiore ai 45 km/h;

, in questa categoria troviamo veicoli a 3 ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale – – con cilindrata superiore ai 50cc e velocità massima superiore ai 45 km/h; L6e , è la categoria dei quadricicli leggeri con massa a vuoto pari o inferiore a 350 kg, come la Citoren Ami, e di tutti quei quadricicli con una potenza nominale massima di 4 kW;

, è la categoria dei quadricicli leggeri con massa a vuoto pari o inferiore a 350 kg, come la Citoren Ami, e di tutti quei quadricicli con una potenza nominale massima di 4 kW; L7e, è la categoria dei quadricicli pesanti con massa a vuoto inferiore o pari a 400 kg, quindi mezzi a 4 ruote con motori la cui potenza massima netta è pari o inferiore a 15 kW.

Il funzionamento degli incentivi è rimasto sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno, almeno per l’acquisto di un mezzo elettrico: le strade percorribili sono due, a seconda che si abbia a disposizione un mezzo a 2 ruote da rottamare oppure no. Qualora non si disponesse di un mezzo da rottamare, lo sconto sull’acquisto di un nuovo veicolo elettrico a 2 ruote sarà pari al 30% fino a una cifra massima di 3.000 €; qualora invece si avesse in box un vecchio scooter appartenente alle categorie Euro 0, 1, 2 o 3, sarà possibile rottamarlo in fase di acquisto per accedere a uno sconto pari al 40% della spesa complessiva, fino a una cifra massima di 4.000 €. Per ottenere questo sconto maggiorato si dovrà rottamare un mezzo a 2 ruote di proprietà di uno dei membri del nucleo familiare da almeno 12 mesi, e lo sconto verrà praticato direttamente in fase di acquisto.

Se invece si vuole acquistare un mezzo a due ruote con motore endotermico la soglia di sconto scende a 2500 € e in questo caso la rottamazione è obbligatoria e contestualmente all’acquisto sarà necessario rottamare una vecchia moto o scooter di classe inquinante Euro 0, 1, 2 o 3. Sfortunatamente, in data 23/02/2023 il fondo di 5 milioni per moto endotermiche si è già completamente esaurito.

La gestione della prenotazione dell’ecobonus per ricevere l’incentivo all’acquisto è interamente a carico del concessionario o del rivenditore, e non dell’acquirente: dallo scorso 10 gennaio 2023 la piattaforma ecobonus.mise.gov.it mette a disposizione a tutti i rivenditori gli strumenti necessari per prenotare gli ecobonus per i propri clienti.

E quindi, all’atto pratico, cosa si può acquistare di interessante per sfruttare questi incentivi? La risposta, come sempre, è: dipende dalle vostre necessità. Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di provare alcuni modelli di scooter e moto elettriche, e tutti i test effettuati hanno dato risultati estremamente positivi nell’utilizzo cittadino, anche nel traffico più intenso e sotto la calura estiva.

Suggerimenti

Per fare un esempio tra i mezzi che abbiamo avuto modo di testare, nella categoria L1e troviamo il divertentissimo Super Soco TSx, in grado di percorrere circa 75 km con una sola carica – che avviene in circa 4 ore – alla velocità massima di 45 km/h: il suo prezzo originale è di 3.990 €, ma con gli incentivi si può ridurre il prezzo anche del 40% arrivando a una cifra finale di 2.394 €!

Se invece si ha bisogno di maggiore potenza si può puntare alla categoria L3e, si può puntare al più grosso TCMax che appartiene alla categoria L3e, in grado di scattare fino a 95 km/h di velocità massima e di percorrere fino a 110 km con una sola carica – che stavolta avviene in circa 5 ore: in questo caso il prezzo di vendita è di 5.790 €, e con uno sconto rottamazione del 40% si può abbassare la cifra di acquisto fino a 3.474 €.

E se invece fosse necessaria una moto, qualcosa che permetta di fare un giro fuori città per godermi un po’ di curve? La nostra personale scelta, nata anche in seguito al test ride della scorsa estate, ricadrebbe proprio sulla sopracitata Zero DSR/X, la versione adventure che tanto ci è piaciuta tra le curve della Liguria e dell’alta Toscana: qui il prezzo lievita in maniera importante, e nella versione di ingresso senza particolari optional il prezzo parte da 27.220€, ma stavolta il calcolo dello sconto è molto semplice da fare. Rottamando un vecchio mezzo inquinante, si potranno ottenere i 2500 € massimi disponibili sul singolo acquisto, andando a pagare la Zero DSR/X 24.720 €.

Fortunatamente oggi il mercato delle 2 ruote elettriche si è già riempito di tante offerte, specialmente per quanto riguarda i mezzi cittadini: non c’è che l’imbarazzo della scelta, per abbandonare finalmente il vecchio e rumoroso scooter con motore endotermico per passare al più silenzioso ed efficiente motore elettrico con tutti i vantaggi del caso.