Citroën amplia la gamma Ami con la nuova versione Buggy

La nuova Citroën Ami Buggy sfida le convenzioni della mobilità urbana con un ritorno alle origini che strizza l'occhio alla libertà di guida. Dopo il successo delle precedenti serie limitate, il costruttore francese ha deciso di rendere permanente questa versione "open air" della sua microcar elettrica, presentandola ufficialmente al mercato italiano insieme al restyling dell'intera gamma. La piccola vettura elettrica, che richiama lo spirito avventuroso delle dune buggy ma in chiave urbana, sarà ordinabile dal 6 maggio con un prezzo di partenza di 9.590 euro, posizionandosi come proposta premium rispetto alla versione standard che rimane ancorata a 7.990 euro.

L'elemento distintivo della Ami Buggy è l'assenza di portiere tradizionali e tetto rigido, sostituiti rispettivamente da elementi in metallo nero montati su cerniere e da una capote in tela. Per non farsi cogliere impreparati dalle intemperie, Citroën ha comunque previsto delle coperture in plastica con cerniera, facilmente installabili in caso di maltempo. Il design esterno è stato rinnovato seguendo l'aggiornamento stilistico dell'intera gamma, con fascioni più squadrati e nuovi gruppi ottici incorniciati in elementi decorativi neri.

I dettagli mostrano un omaggio alle radici storiche del marchio, con scanalature nei parafanghi che citano esplicitamente la leggendaria 2CV. I cerchi in acciaio da 14 pollici sfoggiano una finitura dorata con calotta protettiva nera, mentre al posteriore spicca uno spoiler nero che completa il look avventuroso del veicolo.

La personalizzazione è stata elevata a elemento centrale dell'esperienza Ami, permettendo ai proprietari di esprimere la propria individualità attraverso numerosi dettagli customizzabili. Tra le versioni disponibili spicca la Palmeira, caratterizzata da un esclusivo pacchetto in giallo acido che include adesivi per la carrozzeria ed elementi dell'abitacolo in tinta.

Un tocco di simpatia è rappresentato dall'inclusione, solo per questo modello, del pupazzetto bobble head del robot Andy, mascotte ufficiale dell'Ami che diventa così un compagno di viaggio per gli spostamenti quotidiani. Questo elemento ludico sottolinea il carattere giovane e spensierato che Citroën vuole associare alla sua proposta di micro-mobilità.

La strategia di Citroën per la nuova gamma Ami punta fortemente sulla personalizzazione, con l'introduzione di tre distinti pacchetti colore disponibili in rosso (Spicy), bianco (Icy) e verde (Minty). La caratteristica interessante è che questi kit possono essere montati autonomamente dai clienti, rendendo l'esperienza d'acquisto interattiva e modificabile nel tempo.

Ogni pacchetto include numerosi elementi distintivi: quattro copricerchi colorati, adesivi da applicare sul batticalcagno e sul finestrino posteriore, vani portaoggetti in tinta per il lato passeggero, un gancio portaborse colorato, tappetini coordinati, reticelle per le portiere e una rete divisoria centrale. La personalizzazione non riguarda solo l'estetica ma anche la funzionalità tecnologica, con un pacchetto entertainment dedicato che include supporto per smartphone e My Connect Box.

Quest'ultimo sistema permette di sfruttare l'app My Citroën per dialogare con il veicolo, monitorando informazioni essenziali come il livello di carica della batteria e l'autonomia residua. Lo smartphone diventa così lo schermo per l'infotainment di bordo, una soluzione pratica ed economica per un veicolo concepito per la massima essenzialità.

La struttura dei prezzi riflette i diversi livelli di equipaggiamento e personalizzazione: si parte dai 7.990 euro della versione standard Ami, salendo a 8.390 euro per le versioni con color pack, fino ad arrivare ai 9.590 euro dell'Ami Buggy base e ai 9.990 euro della versione Buggy Palmeira. Gli ordini apriranno ufficialmente il 6 maggio, segnando l'inizio di una nuova fase per questo concetto di mobilità urbana che continua a trovare il suo spazio nelle città italiane, combinando praticità elettrica e stile distintivo.