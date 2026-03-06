Nel panorama delle auto elettriche compatte, il segmento che in Italia conta nomi come Volkswagen ID.3 e Renault Mégane E-Tech, la Cupra Born aggiornata si presenta con un'ambizione precisa: trasformare i propri punti deboli in punti di forza. Il marchio spagnoloaveva conquistato gli appassionati con il design audace della Born originale, ma aveva lasciato qualche critica aperta sul fronte dell'ergonomia e della tecnologia di bordo.

Nuovi interni

A colpire per prima è la nuova filosofia degli interni, dove Cupra ha dimostrato di saper ascoltare la propria comunità di utenti. La scelta più simbolica riguarda i comandi dei finestrini: quattro tasti fisici tornano sulla portiera del guidatore, eliminando quei controlli touch condivisi che avevano generato non poche lamentele. È un dettaglio apparentemente piccolo, ma significativo di un approccio più maturo al design dell'abitacolo. I pannelli porta guadagnano materiali morbidi e inserti in microfibra Dinamica, con un'illuminazione lounge che cambia sensibilmente la percezione dello spazio.

Sul fronte tecnologico, il salto è netto. Il vecchio schermo da cinque pollici davanti al guidatore viene sostituito da un display da 10,25 pollici, mentre il cuore dell'infotainment abbraccia Android 13 come sistema operativo nativo. Questo significa non solo maggiore fluidità, ma anche la possibilità di installare applicazioni di terze parti come Google Maps o Waze direttamente sull'unità centrale, senza dover ricorrere alla proiezione dello smartphone. La compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto rimane comunque disponibile.

Più dinamica

Guardando la vettura dall'esterno, le dimensioni crescono di appena un centimetro rispetto alla generazione precedente, portando la lunghezza totale a 4,34 metri. Ma l'impatto visivo cambia in modo più deciso: i nuovi fari Matrix LED con firma luminosa a tre triangoli dominano il frontale, affiancati da un paraurti ridisegnato con prese d'aria impreziosite dai dettagli color rame, elemento ricorrente nell'identità stilistica del marchio. Al posteriore, i gruppi ottici coast-to-coast sono collegati dal logo Cupra retroilluminato, mentre la versione ad alte prestazioni VZ sfoggia uno splitter e uno spoiler più pronunciati. Curiosa, e pratica, la predisposizione per un portabiciclette nascosta dietro la targa, capace di reggere fino a 75 chilogrammi.

L'abitabilità interna beneficia del passo generoso di 2,70 metri garantito dalla piattaforma MEB, la stessa che condivide con la Volkswagen ID.3. I passeggeri posteriori trovano ora bocchette dell'aria condizionata dedicate e due porte USB-C da 45 watt. Il bagagliaio si mantiene a 385 litri, espandibili a circa 1270 abbattendo i sedili posteriori. L'assenza di un vano bagagli anteriore sotto il cofano, il cosiddetto "frunk" diffuso su altri elettrici, rimane un limite strutturale della piattaforma.

Tre motori

Sul piano della guida, la novità più attesa dagli appassionati è l'introduzione della modalità di frenata rigenerativa avanzata, che permette finalmente la guida one-pedal vera e propria. Attraverso i paddle al volante è possibile regolare l'intensità del recupero energetico, fino a gestire l'intera decelerazione senza toccare il freno. La gamma motorizzazioni si articola su tre configurazioni di batteria: 50 kWh con 125 kW per circa 400 chilometri di autonomia dichiarata, 58 kWh con 140 kW per circa 450 chilometri, e 79 kWh con 170 kW per superare i 600 chilometri. Al vertice siede la versione VZ con 240 kW, equivalenti a 326 cavalli.

Le batterie più grandi introducono anche la tecnologia Vehicle to Load, che consente di prelevare energia dall'auto per alimentare dispositivi esterni, dalle e-bike alle attrezzature da campeggio. Le velocità di ricarica in corrente continua raggiungono picchi di 185 kW sulle varianti con accumulatore maggiorato, mentre in corrente alternata il limite si attesta a 11 kW. Sul fronte della sicurezza attiva, al già consolidato Travel Assist si aggiunge un sistema anticollisione specifico per le svolte, pensato per gli incroci a visibilità ridotta.