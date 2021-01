Dite addio al sound del V8, la Mustang diventerà elettrica

Ormai è risaputo che ogni casa automobilistica sta cercando di avvicinarsi, quanto più rapidamente possibile, alla nuova era della mobilità elettrica. Per questo motivo, anche l’azienda Ford sembra essersi avviata ad una fase che interesserà l’elettrificazione della propria gamma di auto. La prova più lampante è data dall’arrivo sul mercato della nuova Ford Mustang Mach-E. Tuttavia, sembrano esserci le prime indiscrezioni in merito alla probabile produzione di una nuova generazione Mustang totalmente elettrica.

Non tutti hanno, ovviamente, hanno accolto con entusiasmo l’arrivo della Mustang Mach-E, motivo per il quale potrebbe esserci ancor più dissenso e disapprovazione per un possibile arrivo del veicolo 100% elettrico. Tuttavia, alcuni non la pensano così. Al contrario, sembrerebbe che molti appassionati abbiano “accettato” il cambiamento avvenuto con il debutto della Mach-E anche se sarebbe veramente difficile – per i puristi del purosangue – lasciarsi sedurre da un veicolo Mustang con motore totalmente elettrico.

L’unica buona notizia – per tutti coloro i quali sono ancora molto scettici – potrebbe essere quella relativa al fatto che, eventualmente, la nuova versione dell’auto di grandi dimensioni potrebbe arrivare non prima della fine del 2025. In ogni caso, la casa automobilistica Ford sembra stia pensando a trasformare gli stabilimenti per la produzione di auto tradizionali in impianti per veicoli elettrici. Questo potrebbe essere un’ulteriore conferma del futuro addio della Mustang nata ormai alcuni decenni fa.

Inoltre, tra le novità che andrebbero ad interessare l’azienda statunitense, sembra essere emerso che Ford sia a lavoro per realizzare un modello di Mustang del tutto nuovo o che, comunque, potrebbe essere un modello già conosciuto ma che verrà totalmente rivoluzionato. Alcuni indiscrezioni affermerebbero che il nome in codice del veicolo in questione sia S650 e potrebbe essere svelato al mondo intero entro la fine del prossimo anno. Tuttavia, è bene precisare che si tratta solamente di indiscrezioni poiché nulla è stato ufficializzato dalla casa automobilistica dell’Ovale Blu.