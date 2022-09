Nella giornata di oggi Ducati dovrebbe svelare una nuova versione speciale realizzata in collaborazione con Lamborghini: secondo quanto comunicato, il nuovo modello in edizione speciale sarà il perfetto mix di esclusività, sportività e fascino.

Non è la prima volta che Ducati e Lamborghini portano avanti una collaborazione, in passato vi avevamo raccontato della Ducati Diavel 1260 Lamborghini, ispirata alla Sian FKP 37, una delle auto Lamborghini più prestigiose di sempre – prodotta in appena 63 unità. Oggi l’ispirazione è la Lamborghini Huracan STO, un’auto fortemente improntata sull’utilizzo in pista e caratterizzata da importanti upgrade dal punto di vista aerodinamico, oltre che nei materiali: la Huracan STO può infatti vantare pannelli della carrozzeria in carbonio per più del 75% dell’intera superficie, il tutto si traduce su un risultato sulla bilancia che si ferma a 1339 kg a secco.

Le prestazioni della Lamborghini Huracan STO sono assicurate anche dal motore V10 aspirato da 5.2 litri in grado di produrre 631 cavalli e 565 Nm di coppia, anche grazie alla presenza di una trasmissione a 7 rapporti e doppia frizione che permette di lanciare l’auto da 0 a 100 in 3 secondi netti e di toccare la velocità massima di 310 km/h.

Per quanto riguarda la Ducati che sarà svelata oggi, c’è ben poco da dire: dall’immagine pubblicata dalla casa di Borgo Panigale possiamo notare della fibra di carbonio, una doppia colorazione basata sul Verde Citrea di Lamborghini, il logo STO e poco altro.

Alle 18.30 di oggi inizierà la Ducati 2023 Web Series con il primo episodio, intitolato ‘The Unexpected’ (l’imprevisto), dedicato proprio a questa nuova partnership con Lamborghini.

Proprio come già visto sulla Ducati Diavel 1260 Lamborghini, prodotta nella tiratura limitata di 630 esemplari, ci aspettiamo che anche questa nuova edizione speciale sia limitata in un numero di esemplari particolarmente ridotto, così da fare gola ai collezionisti di tutto il mondo.

Il marchio di Sant’Agata Bolognese si gode l’ennesimo momento sotto ai riflettori, dopo che appena una settimana fa ha svelato al mondo la nuova Lamborghini Urus Performante.