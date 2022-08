Lamborghini Urus Performante è finalmente stata annunciata in via ufficiale da parte della casa di Sant’Agata Bolognese: definita come un “nuovo punto di riferimento per prestazioni e divertimenti alla guida per il segmento Super SUV”, la nuova Urus Performante può vantare prestazioni da capogiro grazie al motore V8 da 4 litri di cilindrata che ora eroga 666 cavalli – il numero del diavolo in questo caso si sposa perfettamente con un’auto dall’aria così bestiale.

Lamborghini Urus Performante è nata grazie all’attento lavoro dei tecnici Lamborghini che hanno deciso di riempire l’auto di quanti più elementi possibili in fibra di carbonio, così da risparmiare peso e rendere al contempo l’auto più sportiva e accattivante agli occhi degli appassionati; a un primo sguardo si nota subito la modifica apportata al cofano frontale, dotato ora di una parte centrale in fibra di carbonio con estrattori pensati per favorire il ricircolo d’aria, complimentata dagli altri elementi in carbonio come lo splitter anteriore.

L’assetto dell’auto è stato rivisto al ribasso, -20mm, mentre i passaruota sono stati modificati per poter ospitare imponenti ruote da 22 o persino 23 pollici. Per ridurre ulteriormente il peso dell’auto, Lamborghini si è affidata a uno scarico Akrapovic realizzato interamente in titanio.

All’interno si gode dell’allestimento Performante che prevede l’utilizzo di Alcantara Nero Cosmus impreziosita da cuciture esagonali, scelta che si ripete anche su pannelli, sedili, tettuccio, portellone posteriore e così via.

Grazie a tutte le modifiche apportate la nuova Lamborghini Urus Performante pesa 47 kg in meno rispetto alla prima generazione, ed è in grado di scattare da 0 a 100 in appena 3,3 secondi, utilizzando appena 32,9 metri per raggiungere questa velocità. Il V8 da 666 cavalli eroga 850 Nm di coppia e porta l’auto alla velocità massima di 306 km/h. La deportanza, grazie alle modifiche realizzate, è aumentata dell’8%, con il peso complessivo dell’auto che tocca 2105 kg.

Lamborghini Urus Performante arriverà in Italia entro fine anno a un prezzo che parte da 215.261 euro.