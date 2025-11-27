Duotts E26: la e-MTB dal design cangiante e prestazioni potenti

La Duotts E26 è la mountain bike elettrica pensata per chi vuole unire stile, potenza e comfort su ogni tipo di terreno. Il suo telaio in alluminio leggero, il sensore di coppia e la finitura cangiante che cambia colore alla luce del sole la rendono unica nel suo genere: elegante in città, grintosa sui sentieri sterrati.

Grazie alla combinazione tra motore Bafang da 750W, coppia da 80 Nm e batteria Samsung da 48V 20Ah, la E26 offre una guida fluida, reattiva e ricca di autonomia, perfetta per chi ama l’avventura senza rinunciare alla sicurezza.

Caratteristiche principali della Duotts E26

Batteria Samsung 48V 20Ah , autonomia fino a 120 km in modalità assistita

, autonomia fino a in modalità assistita Motore Bafang 750W con coppia 80 Nm

con Sensore di coppia per pedalata fluida e naturale

per pedalata fluida e naturale Cambio DNP 8 velocità

Freni idraulici TEKTRO a quattro pistoncini con rotori da 203 mm

a quattro pistoncini con Ammortizzatore posteriore DNM + forcella anteriore da 100 mm

+ forcella anteriore da Pneumatici da 26×4,0 pollici antiscivolo

antiscivolo Telaio in alluminio leggero con finitura cangiante

con App DUOTTS con connettività Bluetooth

con connettività Bluetooth Peso ottimizzato e struttura robusta per ogni tipo di percorso

Quali sono le prestazioni della Duotts E26?

La Duotts E26 è spinta da un motore brushless Bafang da 750W controllato dal sistema intelligente Songzheng, che regola in modo preciso la potenza in base alla pedalata. Con una coppia di 80 Nm, affronta senza sforzo salite con pendenze fino al 30%, offrendo accelerazioni rapide e una risposta immediata.

Il sensore di coppia integrato migliora la naturalezza della pedalata, modulando la potenza in base allo sforzo del ciclista: più spingi, più la bici ti supporta. Il risultato è una guida fluida, stabile e controllata, ideale sia per la città che per i percorsi off-road.

Che autonomia offre la Duotts E26?

La batteria Samsung da 48V 20Ah assicura prestazioni di alto livello:

fino a 100–120 km in modalità pedalata assistita

in modalità pedalata assistita circa 40–60 km in modalità puramente elettrica

Grazie all’efficienza delle celle Samsung e al sistema di gestione intelligente, l’autonomia varia in base a terreno, peso del ciclista e livello di assistenza selezionato. È la compagna ideale per lunghe escursioni, viaggi fuori città o tragitti quotidiani senza timore di restare a corto di energia.

Comfort e sicurezza su ogni terreno

La Duotts E26 è progettata per garantire controllo e comfort anche nelle condizioni più impegnative. Il sistema ammortizzato DNM soft-tail riduce al minimo vibrazioni e urti, mentre la forcella anteriore da 100 mm assorbe efficacemente le asperità del terreno. I freni idraulici TEKTRO a quattro pistoncini, abbinati ai rotori da 203 mm, garantiscono una frenata potente e progressiva, perfetta sia per discese tecniche che per la guida urbana.

Gli pneumatici da 26×4,0 pollici offrono un’aderenza eccezionale e un’ottima trazione su sabbia, neve o terreni fangosi, permettendoti di pedalare con sicurezza in ogni stagione.

Il display LCD integrato mostra in tempo reale velocità, livello batteria e modalità di assistenza. Tramite l’app DUOTTS, puoi collegarti via Bluetooth per monitorare statistiche di viaggio, autonomia residua e stato del motore, rendendo ogni pedalata più connessa e intelligente. Il cambio DNP a 8 velocità offre una transizione fluida tra le marce, ideale per adattarsi a ogni tipo di terreno e stile di guida.

La E26 non è solo potente, è anche una delle e-MTB più belle sul mercato. La sua vernice cangiante cambia tonalità con la luce (dal blu al verde fino al viola), offrendo un effetto visivo sorprendente e distintivo. Il telaio in lega di alluminio unisce leggerezza e resistenza, garantendo maneggevolezza e stabilità su tutti i percorsi.

Chi dovrebbe acquistare la Duotts E26?

La Duotts E26 è perfetta per chi cerca una mountain bike elettrica versatile, adatta a ogni tipo di uso:

Appassionati di trail e avventure off-road

Coloro che vogliono una bici potente e confortevole

Chi desidera un mezzo dal design unico e futuristico

Ciclisti che cercano autonomia elevata e frenata sicura

Perché acquistarla ora?

Acquistandola ora, inoltre, avrai anche un pacchetto gratis contenente parafanghi e borsa porta telefono dal valore di 90€.

