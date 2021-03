Ecco la BMW i4, berlina elettrica da 530 cv

Si fa sempre più caldo il mercato delle auto elettriche, con BMW che dopo aver presentato il SUV elettrico iX qualche mese fa, ha appena mostrato nella sua veste definitiva la nuova berlina elettrica BMW i4; rispetto al concept mostrato tempo fa, la linea definitiva dell’auto è stata rivista in termini più classici, ma ciononostante il risultato finale mantiene quelle caratteristiche di modernità e tensione delle linee viste sui disegni prototipali.

Ve lo avevamo anticipato già ieri, e nella giornata odierna si è svolto l’evento digitale Group Annual Conference 2021 di BMW, durante il quale sono stati confermati anche alcuni dettagli tecnici riguardanti la potenza e le percorrenze; la nuova BMW i4 sarà proposta in diverse motorizzazioni, di cui la più potente sarà basata un motore elettrico da 530 cavalli, in grado di spingere l’auto da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi. Per quanto riguarda l’autonomia con una singola carica, BMW afferma che il modello con range maggiore è certificata per 590 km sul ciclo WLTP, o 480 km su ciclo EPA.

“Grazie al suo aspetto sportivo, alle dinamiche di guida da prima della classe e alle zero emissioni locali, la nuova BMW i4 si qualifica come una vera BMW. Il cuore del brand BMW ora batte anche in modalità totalmente elettrica.” Queste le parole di Pieter Nota, membro del Board of Management di BMW AG.

Rispetto alla Serie 4 Gran Coupè, la nuova BMW i4 sfoggia un paraurti frontale completamente nuovo, griglie più grosse, minigonne laterali, e nuovi dettagli blu elettrico sulle maniglie e sul paraurti posteriore, tipici delle proposte elettriche di BMW. Resta presente la tanto chiacchierata griglia frontale a doppio rene di imponenti dimensioni, non tanto per una questione di raffreddamento, quanto più perché BMW ha deciso di utilizzarla per posizionarvi dietro tutta una serie di sensori necessari ai sistemi di sicurezza e al sistema di guida semi-autonoma.

Ancora nessuna immagine degli interni, ma ci aspettiamo un design basato interamente intorno al nuovo sistema di infotainment iDrive 8, realizzato con un imponente display da 14.9 pollici al quale si affianca un ulteriore display da 12.3 pollici utilizzato come strumentazione per il guidatore.