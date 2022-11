Electrogenic è una società britannica che negli ultimi anni si è specializzata nella realizzazione di restomod elettriche sulla base di auto d’epoca; già da diverso tempo la ditta d’oltremanica offre dei kit di conversione elettrica per specifici modelli di auto d’epoca e nelle ultime ore la compatibilità dei kit si è ampliata a 3 modelli d’epoca particolarmente amati dai collezionisti.

Stiamo parlando di Land Rover Defender, Jaguar E-Type e Porsche 911: il kit di conversione elettrica di Electrogenic è compatibile con tutti gli esemplari di Land Rover Dender e Jaguar E-Type prodotti, ed è progettato in modo da essere “Plug & Play” e quindi sufficientemente facile da installare.

Per installare il kit di Electrogenic si comincia dall’operazione di rimozione del motore originale dal suo vano, e nello spazio che si va a creare si andrà a installare il kit che viene definito “drop-in”, a indicare che è stato progettato per essere semplicemente inserito nel vano motore e fissato ai supporti già esistenti. Il kit è ovviamente composto dal motore elettrico, dalla centralina che contiene il software dedicato alla guida e scritto direttamente dagli ingegneri informatici della ditta con sede in UK, e la batteria necessaria ad alimentare il motore. Non manca la frenata rigenerativa e un piccolo display digitale da installare in auto per tenere d’occhio lo stato di carica della batteria.

I kit sono pensati per impattare il meno possibile sulla struttura originale dell’auto, al punto che la conversione è 100% reversibile e quindi si può decidere di rimuoverla senza particolari difficoltà; inoltre, i kit vengono differenziati in base al tipo di auto che si vuole convertire, partendo dai kit che vanno da 160 a 200 cavalli di potenza dedicati al Defender, per finire ai 325 cavalli riservati alla Porsche 911. Anche le batterie sono proposte in vari formati, da 62 fino a 93 kWh, con possibilità di ricaricare la batteria dell’auto a ben 100 kW in corrente continua grazie all’utilizzo di connettore CCS.