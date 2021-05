Enel X, installazione di oltre mille colonnine di ricarica in Sardegna

Proseguono i progetti e gli investimenti che puntano all’ottimizzazione delle infrastrutture di ricarica del territorio italiano. É delle scorse ore l’annuncio del nuovo protocollo d’intesa firmato tra Enel X e la regione Sardegna che prevede l’installazione di 1.176 colonnine di ricarica per nuovi veicoli elettrici.

Nel dettaglio, i nuovi punti di ricarica che saranno messi a disposizione degli utenti avranno differenti caratteristiche: delle 1.176, 108 saranno di tipo ultrafast, di cui 68 saranno Juice Pump, che prevedono la ricarica multistandard DC e AC fino a 50 kW; 466 saranno JuicePole, che permettono di caricare contemporaneamente due veicoli a 22 kW e, infine, 40 saranno dotate di tecnologia vehicle-to-grid, utili per lo scambio bidirezionale di corrente tra veicolo e rete energetica.

Parliamo di un grande investimento da parte di Enel, pari a 7 milioni di euro, che porterà all’installazione di punti di ricarica nelle principali località dell’isola, tra queste Cagliari e i comuni dell’area metropolitana, cosi come Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia, Alghero, Pula, Porto Torres, Stintino e Castelsardo.

Non dimentichiamo che la realizzazione di una rete dedicata ai veicoli a propulsione elettrica è ormai prerogativa per il raggiungimento degli obiettivi finali dell’isola, ovvero dare una forte spinta allo sviluppo della mobilità elettrica e favorire iniziative economiche basate su forme di mobilità alternativa.

Siamo molto soddisfatti di aver siglato il protocollo d’intesa con la Regione Sardegna, rappresenta un passo molto importante per rendere l’isola sempre più smart e green, in linea con i nostri obiettivi di mobilità sostenibile, efficientamento energetico e innovazione tecnologica. La mobilità elettrica è sempre più una realtà e la sua promozione assume un ruolo fondamentale per la transizione ecologica, ha commentato Augusto Raggi, responsabile per Enel X in Italia.