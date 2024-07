Gli over 70 restano fedeli alla Panda, ma i SUV dominano le vendite

Autohero, uno dei principali rivenditori di auto usate in Europa, ha rivelato le preferenze degli italiani per le auto usate nei primi sei mesi del 2024. La tendenza generale vede un forte interesse per i SUV, ma la Generazione Z si distingue per la preferenza verso city car e modelli di marchi tedeschi. Le altre generazioni mostrano gusti più variegati, rimanendo comunque affezionate alle auto italiane.

La Generazione Z predilige le city car, che rappresentano il 40% degli acquisti di auto usate, seguite dalle berline (34%) e dai SUV (20%). I modelli più acquistati sono Ford Fiesta, BMW Serie 1, e Mercedes-Benz Classe A, con Volkswagen Polo e Golf VII a chiudere la classifica. Questa scelta riflette la necessità della Gen Z di veicoli compatti e maneggevoli per uno stile di vita urbano e dinamico.

I Millennials mostrano una notevole eterogeneità nelle preferenze, con il 45% che opta per i SUV, tra cui spicca la Renault Captur. Seguono la Golf VII e la Smart Fortwo. Anche la Fiat 500X e la Jeep Renegade sono tra le preferite, indicando un equilibrio tra praticità e versatilità. City car e berline mantengono comunque una buona quota di mercato, rispettivamente con il 29% e il 16% degli acquisti.

Entrambe le generazioni preferiscono i SUV (44% delle vendite) e le city car (30-31%), con le berline al terzo posto (12%). La Jeep Renegade è la preferita della Generazione X, seguita da Renault Clio e Fiat 500X, con Fiat Panda e Renault Captur a completare la lista. Tra i Baby Boomers, i modelli più acquistati sono Volkswagen Polo e Smart Fortwo, seguiti dalla Fiat 500X, Golf VII e Fiat 500.

Gli ultrasettantenni confermano il loro legame con la tradizione, scegliendo la Fiat Panda come auto più acquistata. La top 3 include anche Toyota Yaris e Renault Captur, seguite da Renault Clio e Mercedes-Benz Classe A. I SUV restano popolari (44% degli acquisti), ma le city car (39%) e le berline (10%) non sono da meno.