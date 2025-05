Tesla sta cercando un successore per Elon Musk

Negli ultimi mesi, mentre il CEO di Tesla si dedicava intensamente alle sue iniziative politiche a Washington e agli impegni con le sue altre aziende, il colosso automobilistico ha subito un tracollo senza precedenti nelle vendite e nei profitti. La situazione ha spinto il consiglio di amministrazione a prendere iniziative drastiche, avviando segretamente, circa un mese fa, la ricerca di un possibile successore per il visionario imprenditore che ha guidato l'azienda per quasi vent'anni. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, i vertici aziendali avrebbero già contattato diverse società di ricerca esecutiva, segnalando una crescente preoccupazione per il futuro dell'azienda.

Il valore di mercato di Tesla ha subito un tracollo vertiginoso, passando da 1,5 trilioni di dollari nel dicembre scorso a circa 900 miliardi attualmente. Un calo di 600 miliardi che ha messo in allarme investitori e consiglio di amministrazione. Le proteste dei consumatori, il crollo delle vendite e la contrazione dei profitti rappresentano segnali inequivocabili di una crisi che si sta intensificando mentre Musk dedica tempo ed energie al suo progetto di riduzione della spesa pubblica americana.

I membri del consiglio hanno affrontato direttamente Musk, esprimendo preoccupazione per la sua attenzione divisa tra molteplici impegni. Gli hanno chiesto esplicitamente di dedicare più tempo a Tesla e di impegnarsi pubblicamente in tal senso. Sorprendentemente, secondo quanto riportato dal Journal, Musk non avrebbe opposto resistenza e successivamente ha dichiarato agli investitori che avrebbe "dedicato molto più tempo a Tesla" a partire da maggio.

L'impatto dell'assenza di Musk dai ranghi operativi di Tesla è stato devastante: l'azienda ha registrato il primo calo annuale delle vendite in oltre un decennio. Inoltre, l'immagine del marchio ha subito un duro colpo presso alcuni consumatori a causa dell'allineamento politico del suo fondatore, creando una tempesta perfetta che ha eroso rapidamente il valore aziendale.

La volontà di operare su più fronti di Elon Musk, sta costando centinaia di miliardi a Tesla.

Nonostante queste sfide, durante la conference call sui risultati della scorsa settimana, dove Tesla ha riportato un calo del 71% degli utili e una diminuzione del 9% dei ricavi, Musk ha mantenuto un tono ottimistico riguardo al futuro dell'azienda. "Non siamo sull'orlo del baratro," ha rassicurato gli investitori, "nemmeno lontanamente." Parole che contrastano con le azioni intraprese dal consiglio di amministrazione.

Il Journal riporta che lo stato attuale della pianificazione della successione rimane poco chiaro. Non è noto se Musk, che ha guidato Tesla per quasi 20 anni, sia a conoscenza dell'iniziativa del consiglio. Questa mancanza di trasparenza solleva interrogativi sulla comunicazione all'interno dei vertici aziendali e sulla possibile reazione di Musk una volta che la notizia diventerà di dominio pubblico.

La ricerca di un successore per il carismatico CEO rappresenta una svolta epocale nella storia di Tesla, un'azienda che è stata plasmata profondamente dalla visione e dalla personalità del suo fondatore. Qualsiasi cambiamento al vertice potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per il pioniere dell'auto elettrica, con ripercussioni significative non solo sul futuro dell'azienda, ma sull'intero settore della mobilità sostenibile che Musk ha contribuito a rivoluzionare.