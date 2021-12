GMC Hummer EV è quasi pronto, arrivano le prime recensioni

L’attesissimo GMC Hummer EV arriverà sul mercato nel 2022 e porterà con sé una gran quantità di nuove funzioni, oltre dimensioni imponenti e una potenza davvero impressionante. Per far venire ancor di più l’acquolina in bocca agli appassionati di fuoristrada, GMC ha coinvolto il famoso youtuber Doug DeMuro per realizzare un video di presentazione dell’Hummer EV, durante il quale vengono raccontate alcune delle feature più interessanti presenti a bordo.

Senza dubbio una delle feature più interessanti e particolari del nuovo GMC Hummer EV si nasconde in un piccolo tasto posizionato vicino al selettore delle marce: questo tasto non modifica nulla sull’auto, almeno non nell’immediato, ma apre un canale di comunicazione diretto tra il cliente e GMC stessa, per fornire feedback e suggerimenti. Si tratta di un vero e proprio ‘Suggestion Box Button’, come se l’auto fosse dotata di una scatola per i suggerimenti come si possono trovare in vari esercizi commerciali; l’obiettivo è quello di far sentire i clienti direttamente coinvolti nel processo di miglioramento dell’auto, e qualora il suggerimento fosse ritenuto utile e applicabile, in poco tempo si riceverà un aggiornamento over-the-air per aggiungere la nuova funzione o la modifica richiesta.

Altre funzioni come la tanto decantata ‘Crab Mode’ potrebbero rivelarsi abbastanza inutili nell’utilizzo quotidiano, mentre altre, come la possibilità di avere un impianto sterzante anche sulle ruote posteriori, potrebbero rendere la vita a bordo incredibilmente comoda: secondo quanto afferma Doug DeMuro nel video, l’Hummer EV ha lo stesso raggio di sterzata di una Chevrolet Aveo.

Durante la sua prova, Doug DeMuro si è speso in parole molto positive nei confronti del nuovo GMC Hummer EV: lo ha definito il miglior pick-up su cui ha mai viaggiato, almeno per quanto riguarda il comfort durante la marcia, che è al livello di auto molto lussuose a suo dire – e la notizia non sorprende, visto che il prezzo dell’Hummer EV supera i 100,000 $.