Citroen Ami, nasce il prototipo elettrico da fuoristrada

Progettata in “chiave Mehari”, il quadriciclo elettrico di casa Citroen dal costo di circa 6mila euro potrebbe arrivare sul mercato anche in una declinazione decisamente esclusiva. Mentre allo stato attuale sono disponibili due varianti, urbana e cargo, destinate alla circolazione su asfalto, potremmo assistere al debutto commerciale di una nuova versione per lo sterrato. Conosciuta con il nome di My Ami Buggy Concept, si tratta di una soluzione estremamente minimalista, funzionale e semplice.

My Ami Buggy presenta tutte quelle soluzioni perfette per una dune buggy come, ad esempio, griglie dei fari, paraurti rinforzati, ruote tassellate, fari aggiuntivi e molto altro. Le porte simmetriche sono state rimosse e sostituite da teli trasparenti impermeabili utilizzabili anche in caso di maltempo, mentre nella parte bassa sono state inserite delle “mezze portiere” che ospitano pratici borsoni.

Arriverà così sul mercato? Difficile a dirsi e sicuramente, come per tutti i prototipi, è probabile che alcuni elementi vengano modificati e rivisiti in fase di progettazione conclusiva. Alcune soluzioni di My Amy Buggy Concept saranno disponibili anche sulla variante già in commercio come, le nuove imbottiture, il supporto per fissare la telecamera e i giunti sferici per regolare i retrovisori. Nessuna informazione per le prestazioni anche se crediamo che non siano previste particolari modifiche in tal senso e anzi è più probabile che, complice la presenza delle ruote tassellate sui cerchi da 10”, le prestazioni stesse ne possano lievemente risentirne.

Ricordiamo che Citroen Ami è utilizzabile già a 14 anni con patentino AM, quello per i ciclomotori (che consente anche di trasportare un passeggero dopo i 16 anni).