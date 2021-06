Harley-Davidson LiveWire, l’8 luglio sarà presentato un nuovo modello

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Entro qualche settimana Harley-Davidson dovrebbe presentare una nuova moto elettrica, la prima che nasce sotto al brand LiveWire: la presentazione è fissata per il prossimo 8 luglio, e secondo alcune fonti il nome della nuova motocicletta elettrica sarebbe LiveWire One.

Il nome del brand, come probabilmente ricorderete, è stato preso direttamente dal nome del primo modello di moto elettrica portata sul mercato da Harley Davidson, diventato molto presto il modello di moto elettrica più venduta in tutti gli Stati Uniti.

Nelle scorse ore sono trapelate online le prime informazioni sulla nuova LiveWire One, a partire dal nome stesso che è un tributo al primo modello mai realizzato da Harley Davidson, chiamato Model 1. A giudicare dalla scheda tecnica arrivata online, la nuova moto dovrebbe avere una potenza di 75 kW, un dato che si avvicina molto ai 78 kW della versione 2021 della Harley Davidson LiveWire.

Sfortunatamente questa informazione non ci aiuta a capire granché, e anzi ci fa sospettare che il primo modello portato sul mercato sotto al nuovo brand elettrico non sarà altro che un rebrand della attuale moto omonima. Sarebbe la decisione più facile e sicura per un brand appena nato che sta lavorando su diversi prototipi ma che ha comunque bisogno di farsi vedere sul mercato: molto probabilmente LiveWire One sarà solo una versione rinnovata della LiveWire aggiornata del 2021, con piccole differenze e migliorie.

Intanto Harley – o meglio, LiveWire – continuerà a lavorare sui suoi prototipi elettrici, tra cui troviamo diversi modelli dalle forme particolari e intriganti: si spazia da modelli di scooter elettrico, passando per biciclette da fuoristrada, finendo con moto elettriche di medie dimensioni, tutti progetti sul quale un motore da 75 kW sarebbe decisamente troppo grosso e potente.

Entro poche settimane scopriremo tutto quello che c’è da sapere, quando finalmente Harley-Davidson solleverà il telo che nasconde questo nuovo, o forse no, progetto.