Zero Motorcycles presenta la gamma di moto elettriche MY24, adatta a qualsiasi patente

La transizione elettrica sta rivoluzionando progressivamente il modo in cui ci spostiamo, e uno dei settori più interessanti è sicuramente quello delle due ruote. Con il crescente interesse per la sostenibilità e la riduzione delle emissioni, i ciclomotori e le moto elettriche stanno guadagnando terreno, offrendo un'alternativa pulita ed efficiente ai tradizionali veicoli a combustione interna.

Questa transizione verso le due ruote elettriche non solo promuove un ambiente più pulito e sano, ma porta anche innovazioni tecnologiche che migliorano l'esperienza di guida. I motori elettrici offrono una coppia immediata e un funzionamento silenzioso, mentre le batterie sempre più efficienti permettono di percorrere distanze significative senza la necessità di ricariche frequenti.

Inoltre, la crescente infrastruttura di ricarica e le politiche di incentivo stanno rendendo sempre più conveniente e accessibile la transizione verso le due (o quattro) ruote elettriche. Zero Motorcycles è una delle aziende protagoniste di questo cambiamento, in quanto è presente sul mercato ormai da diversi anni con solo proposte a batteria dedicate ad un pubblico ampio ed esigente. La società, infatti, non si limita a proporre alternative elettriche, ma offre modelli per i motociclisti più appassionati, ovvero coloro che vivono per le due ruote.

La gamma di modelli di Zero Motorcycles è pertanto estremamente ricca e variegata, con soluzioni che si differenziano non solo per la tipologia di moto, ma anche per la potenza a disposizione. Trovare il modello corretto compatibile anche con la propria patente (e portafoglio) non è mai una impresa semplice, ecco perché dovreste prendere in considerazione questo marchio per il vostro futuro acquisto.

Patente A1, le proposte da 11 kW

Chi possiede la patente A1, ovvero quella che limita la potenza delle due ruote a massimo 11 kW, sono generalmente quelle persone che cercano una soluzione da città oppure sono ancora alle prime armi e desiderano capire le dinamiche alla guida. In questo contesto, Zero Motorcycles presenta con grande entusiasmo i modelli S e DS da 11 kW, due moto destinate a ridefinire il concetto di mobilità urbana e non solo: combinano potenza, tecnologia avanzata e design sofisticato per offrire un'esperienza di guida senza precedenti e più accessibile.

A differenza dei modelli endotermici, a benzina, la potenza limitata a 11 kW non è un aspetto che deve spaventare; questi modelli, infatti, sono in grado di offrire un buon valore di prestazioni grazie alla natura stessa del sistema propulsivo, sempre pronto ed efficace.

La nuova "S" si fonda sulla piattaforma performante delle sorelle maggiori SR/S e SR/F, offrendo un rapporto imbattibile tra costo di utilizzo e autonomia disponibile. Con il motore Z-Force 75-7 e un prezzo di listino di €17.840, la "S" promette prestazioni superiori e un'esperienza di guida eccezionale.

Il modello “DS”, invece, rappresenta l'ingresso alla gamma Dual Sport, offrendo comfort e autonomia anche per i conducenti più giovani o con patente B (o A1). Questa moto nasce per affrontare ogni tipo di percorso con facilità, grazie al suo motore e agli ottimi pneumatici Pirelli Scorpion. La nuova DS MY24 è disponibile al prezzo di €18.865.

Infine, la Zero FXE, un modello urbano che unisce comfort, design e tecnologia elettrica. Leggera, scattante e silenziosa, la FXE è animata dal motore ZForce 75-5 e offre un'esperienza di guida innovativa e coinvolgente. Con una inedita livrea bianca lucida e un prezzo di €14.350, questo modello è l’ideale per chi vuole “sgattaiolare” nel traffico cittadino e avere anche una buona dose di divertimento nel tempo libero.

Modello Autonomia Prezzo S MY24 248 km €17.840 DS MY24 232 km €18.865 ZXE MY24 169 km €14.350

Patente A2, i modelli da 35 kW

La patente A2 è una licenza di guida destinata ai motociclisti più esigenti, che desiderano infatti avere maggiore potenza a disposizione e, eventualmente, procedere con l’abilitazione della patente A (o anche A3), ovvero quel titolo che consente di guidare moto senza alcun limite. Generalmente, le moto endotermiche omologate per la guida con patente A2 difficilmente offrono possibilità di sblocco, verso l’alto, per offrire potenze superiori. Qui Zero Motorcycles, grazie ad una sapiente programmazione della tecnologia propulsiva elettrica, riesce a far la differenza offrendo moto “depotenziate” fin dal principio ma “sbloccabili” oltre il limite dei 35 kW. Un aspetto importante che, sul lungo periodo, consente di risparmiare ed evitare così l’acquisto di un modello più prestazionale.

Chi possiede la patente A2 sarà felice di sapere che Zero Motorcycles ha rinnovato anche questa gamma di prodotti offrendo novità interessanti su tutta la linea. La nuova DSR MY24 offre un'esperienza di guida potente ed emozionante sia su strada che fuoristrada; con un'autonomia nel ciclo urbano di 249 km e una velocità massima di 150 km/h, la DSR MY24 si distingue per le sue prestazioni avanzate e la versatilità, adattandosi alle esigenze di una varietà di motociclisti. Questo modello è disponibile nel colore Silver a partire da €19.890.

Novità anche per la SR MY24, che con il suo sistema propulsivo in grado di erogare una coppia massima di 140 Nm e una velocità massima di 150 km/h permette, nel ciclo urbano, 253 km di autonomia. La SR MY24 è proposta nei colori Black Effect e Ruby a partire da €18.865.

Modello Autonomia Prezzo SR MY24 253 km €18.865 DSR MY24 249 km €19.890

La batteria non deve intimorire: garanzia di 5 anni su tutta la moto

L'avvento dei veicoli elettrici, a due e quattro ruote, ha portato una rivoluzione nel settore automobilistico, offrendo soluzioni di mobilità innovative e sostenibili. Tuttavia, nonostante i numerosi vantaggi ambientali ed economici, l'adozione di veicoli elettrici può essere frenata da preoccupazioni riguardanti la durata della batteria; un problema che appare sempre più essere solo un pensiero, come supportato anche dall’estensiva garanzia offerta dai costruttori stessi.

Zero Motorcycles non è da meno e, infatti, prevede una garanzia di 5 anni sulle batterie confermando l’impegno verso la qualità e l'affidabilità dei propri prodotti. In occasione del debutto della gamma MY24, il produttore estende anche la garanzia sulle parti della moto portandola pertanto a 5 anni (+3 anni rispetto al passato).

Con l'estensione della garanzia a 5 anni, Zero Motorcycles permette ai suoi clienti di iniziare e godersi il viaggio senza ulteriori preoccupazioni, concentrandosi esclusivamente sulla scelta del percorso preferito.

La nuova garanzia "Zero Warranty" è trasferibile anche al nuovo proprietario in caso di vendita del veicolo, offrendo una copertura di cinque anni (60 mesi) sia sulle parti sia sul pacco batterie per tutte le moto MY24, a partire dalla data di immatricolazione riportata sul libretto di circolazione.

Il programma di garanzia è sottoscritto dalla compagnia di assicurazioni Real Garant, parte del Gruppo Zurich Insurance, e si applica a tutti i clienti che acquistano un modello 2024 di Zero attraverso una concessionaria autorizzata. Inoltre, l'estensione di 5 anni è disponibile anche per alcuni veicoli MY2023 (maggiori informazioni disponibili sul sito ufficiale).