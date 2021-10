Honda Integra, la nuova versione sarà una elegante fastback

Il nome Integra è stato utilizzato per quattro generazioni di coupé sportive che sono state prodotte dalla ditta giapponese dal 1986 al 2006. Il suo ritorno nel 2022 è stato confermato da Acura, il marchio premium usato da Honda in America, durante il lancio della NSX Type S.

Acura ha affermato che la nuova Integra sarà una premium di alta gamma; la prima immagine teaser dell’azienda ad agosto ha mostrato parte della zona anteriore della nuova vettura, con la scritta “Integra” sotto i fari. A distanza di mesi, giunge un nuovo teaser della zona posteriore che conferma la presenza di 5 porte. Il responsabile del marchio Acura, Jon Ikeda, ha affermato che la nuova Integra offrirà “lo stesso spirito e DNA dell’originale”. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla macchina come, ad esempio, il mercato di riferimento e se mai arriverà anche in Europa.

La nuova Integra potrebbe essere prodotta nello stabilimento Honda di Marysville, Ohio, dove prenderebbe il posto della NSX. La supercar ibrida cesserà presto di essere prodotta non appena saranno terminate le nuove 350 unità. Come con le versioni precedenti, la nuova Integra potrebbe ereditare alcuni componenti della Civic.

In base ai pochi dettagli condivisi fino ad ora, sembra che l’Acura Integra condividerà diverse caratteristiche con la TLX, fra cui alcuni aspetti del design; quello che più attira l’attenzione dei fan è però il marchio Integra Type S depositato un po’ di settimane fa. Questo dimostra che il produttore potrebbe aver in mente di tornare sul mercato anche con una versione ad alte prestazioni capace di farsi strada tra le numerose proposte teutoniche presenti sul mercato.