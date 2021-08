Honda Integra, annunciato il ritorno con un primo teaser

La Honda Integra, uno dei monumenti alla produzione automobilistica giapponese e tra le auto anni ’90 più amate di sempre, tornerà con un nuovo modello il prossimo anno. Lo ha annunciato la stessa Honda, tramite il suo brand di lusso statunitense Acura, durante la Monterey Car Week che è in corso in questi giorni in California. Come sempre nel caso dei primi annunci “clamorosi” non si sa ancora niente di concreto sull’auto e c’è solo un piccolo scorcio dell’anteriore (che vedete qui sotto) come immagine teaser.

Per il momento, la casa madre si limita a confermare che l’auto riprenderà le caratteristiche chiave della prima versione sul lato di guidabilità e prestazioni. Che potrebbe voler dire tutto e niente: dall’introduzione della prima Integra sono passati moltissimi anni e ormai quasi tutte le auto odierne hanno raggiunto e superato le sue caratteristiche. Il vero interrogativo che attanaglia i fan è di che veicolo stiamo parlando, dato che Mitsubishi (tanto per citare un’altra casa nipponica) ha recuperato il marchio Eclipse solo per trasformarlo in un SUV.

Honda non ha ancora fatto chiarezza su questo punto e la presenza in catalogo della Civic non è troppo rassicurante. Crossover e altri modelli “rialzati” dominano il mercato più o meno in tutti i paesi e Honda difficilmente vorrà competere con sé stessa offrendo una nuova Integra molto simile (come prestazioni e aspetto) alla stessa Civic. Tanto più che il motivo per cui la Integra anni ’90 venne abbaondonata era il calo vendite, in un momento in cui le sportive di fascia media stavano perdendo interesse. Questo avveniva all’inizio degli anni 2000, quando si stavano diffondendo i primi SUV. Oggi, se possibile, la situazione è perfino peggiorata.

In ogni caso, nella prima immagine si notano varie somiglianze con il frontale della TLX Type S, berlina sportiva da ben 360 cavalli prodotta e venduta solo in USA. La nuova Integra potrebbe riprendere lo stesso design simil-BMW ma in forma più compatta, andando a collocarsi appena sopra la Civic. Ma si tratta ovviamente di semplici supposizioni, in attesa dei prossimi aggiornamenti firmati Honda.