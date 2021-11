Hummer EV è pronto al debutto: le consegne partono a dicembre

GMC ha confermato l’imminente partenza delle consegne del nuovo Hummer EV, evoluzione elettrica di uno dei modelli più iconici del mondo dei motori americano e futuro rivale del Tesla Cybertruck. A distanza di poco più di un anno dalla presentazione ufficiale, infatti, il nuovo Hummer EV è pronto al debutto. Le consegne del nuovo modello prenderanno il via, come da programma, nel corso del prossimo mese di dicembre.

La carenza di semiconduttori che sta rallentando le attività produttive di diverse aziende del settore automotive (e non solo) non ferma il poderoso Hummer EV che abbinerà la trazione elettrica ad un elevato livello tecnologico. Inizialmente, il nuovo Hummer sarà realizzato nell’esclusiva versione Edition 1. Si tratta di una versione top di gamma del nuovo modello (l’unica che verrà realizzata nel primo anno di produzione) che arriva sul mercato con un prezzo di oltre 100 mila dollari.

Da notare che GMC non ha comunicato l’esatto numero di clienti che ha già ordinato il nuovo pick-up. Il recente evento dedicato al nuovo Hummer EV con la partecipazione del Presidente americano Biden, secondo i media americani, ha contributo ad incrementare in misura significativa gli ordini per il nuovo modello. Il nuovo modello avrebbe ricevuto oltre 125 mila “pre-prenotazioni” (basta un deposito di 100 dollari per entrare nella lista d’attesa per l’Edition 1 del nuovo Hummer elettrico).

Dal punto di vista tecnico, il nuovo Hummer EV Edition 1 potrà contare su di un sistema composto da tre motori elettrici, in grado di offrire 1.000 CV di potenza. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, il modello è accreditato di ben 529 chilometri di percorrenza completamente a zero emissioni. Successivamente, tra la fine del 2022 ed il 2023, il nuovo Hummer elettrico arriverà sul mercato americano con nuove varianti meno estreme e più economiche rispetto alla Edition 1.