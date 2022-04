Ci siamo, a distanza di qualche giorno dagli ultimi leak, Lamborghini svela ufficialmente la sua ultima declinazione di Huracan. Progettata per posizionarsi a metà strada tra la Huracan Evo e Huracan STO, la Tecnica è studiata per essere la perfetta soluzione da usare sia su pista sia su strada afferma Lamborghini. Il marchio precisa anche che “è studiata per coloro che cercano divertimento e perfezione dello stile di vita” anche se ci risulta difficile comprendere cosa significhi esattamente.

Sebbene la Tecnica sia basata sull’Evo a trazione posteriore entry-level, viene fornita con una serie di accessori che normalmente si trovano solo su Huracan più costose. Quindi, invece del V10 aspirato da 610 cavalli delle Huracan base, la Tecnica ottiene la versione da 640 della STO, migliorato ulteriormente a livello di melodia.

Rispetto alla STO, la Tecnica sembra esteticamente più docile e meno estrema sebbene integri alcuni elementi ereditati direttamente dalle più recenti concept car e hypercar di Lamborghini. Ad esempio, troviamo un nuovo paraurti nella parte anteriore con un pattern a Y ispirato alla Sian, la linea dei finestrini laterali della SCV12 e nuove ruote diamantate simili alla Vision GT. Ma il cambiamento più radicale è nella parte posteriore, che ottiene una copertura del motore in fibra di carbonio; presenti anche nuovi terminali di scarico esagonali, un paraurti rinnovato e un diffusore posteriore che può, come il tetto, essere verniciato in tinta con la carrozzeria.

Grazie alla presenza di parti in carbonio e al motore più prestazionale, Huracan Tecnica copre lo 0-100 in 3,2 secondi, un decimo in meno delle versioni base. Tra le chicche più importanti, segnaliamo la presenza di un assale posteriore sterzante, torque vectoring, freni carboceramici e il sistema di controllo integrato LDVI sviluppato da Lamborghini stessa. I prezzi per la Tecnica sono ancora da definire, ma le prime consegne inizieranno entro la fine dell’anno.