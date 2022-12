Hyundai Ioniq 5 è probabilmente una elettriche che più abbiamo apprezzato e al tempo stesso ha ottenuto numerose premiazioni in tutto il mondo, incluso il più prestigioso titolo di World Car of the Year. Nonostante questo, il costruttore sembra pronto a svelare un’ulteriore declinazione, la più potente di sempre, sotto la divisione sportiva “N”. Per chi non lo sapesse, si tratta di quella linea di prodotti occupata al momento dalla i20 N, i30 N e Kona N; tre vetture estremamente affilate e dinamiche.

A questo proposito, Hyundai ha preso in prestito diversi mesi fa l’ex capo di BMW M, Albert Biermann, per portare la sua divisione più veloce al livello successivo. Lo Ioniq 5 N è stata spiata diverse volte al Nurburgring, ma al momento non ci sono molti dettagli in merito. Da precedenti indiscrezioni sappiamo che avrà 600 cavalli, ovvero più del doppio della più compatta hot-hatch, e erediterà parte della tecnologia da Kia EV6 GT, la “gemella” da 576 cavalli che utilizza il medesimo pianale. Il marchio N, tuttavia, punta a realizzare qualcosa di differente dalla semplice elettrica capace di spingere in rettilineo; Ioniq 5 N sarà infatti capace di driftare come le migliori trazioni posteriori.

Al pari dei prototipi mostrati di recente, Ioniq 5 N potrà disporre pure di uno specifico body kit aerodinamico che permetterà di rendere il suo look più grintoso. Oltre alla modalità drift e al kit aerodinamico, Hyundai integrerà un sistema di sound artificiale (N Sound+) per rendere la guida più coinvolgente e appagante; niente di nuovo per il mercato automobilistico ma sicuramente una novità per il marchio e la sua vettura a batteria. Previsto, infine, anche N e-Shift, un sistema capace di simulare le sensazioni dei cambi di marcia e trasformare così il crossover elettrico automatico in una variante più vicina al mondo endotermico.