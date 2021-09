Hyundai IONIQ 7, l’incredibile SUV elettrico si mostra in un teaser

In occasione del Salone di Monaco 2021, la casa automobilistica Hyundai ha reso noto che, uno dei suoi prossimi obiettivi, sarà quello di diventare carbon neutral a partire dal 2024. Ovviamente, prima di raggiungere tale traguardo, sarà necessario puntare ancora sull’elettrificazione della sua gamma di veicoli. A partire dal 2023, a quanto pare, nel Vecchio Continente il marchio sudcoreano avrà sul mercato solo veicoli elettrici e Fuel Cell. Inoltre, il costruttore Hyundai, attraverso un video svelato nel corso dell’evento di Monaco – illustrando i suoi progetti in merito ai prossimo modelli in arrivo sul mercato – è stato possibile intravedere la Hyundai IONIQ 7, il SUV elettrico il cui debutto è previsto nel 2024.

Inoltre, è stato possibile notare anche la concept car Hyundai Prophecy – sulla quale si baserà la futura IONIQ 6 – e la IONIQ 5, già sul mercato. Dunque, tornando al SUV IONIQ 7 – dando un primo sguardo – è stato possibile comprendere alcune caratteristiche riguardanti il suo design. La vettura del marchio Hyundai, sembra essere molto imponente e muscoloso, e una delle peculiarità sono sicuramente i fari frontali molto particolari. Inoltre, è possibile notare le linee del tetto spiovente e dei passaruota molto squadrati. IL SUV sudcoreano, molto probabilmente, potrà ospitare sino a 7 persone a bordo e sarà provvisto di un doppio motore elettrico da 230 kW. La batteria, potrebbe avere una capacità di 100 kWh e, per quanto riguarda l’autonomia, dovrebbe raggiungere i 483 km.

Quasi certamente, il SUV del costruttore sudcoreano verrà sviluppato sulla piattaforma E-GMP, sulla quale verranno poi realizzati i futuri modelli elettrici dalla casa automobilistica Hyundai. La piattaforma in questione, ha un’architettura a 800 V grazie alla quale è possibile ricaricare le batterie ad alta potenza. Dunque, il lancio della IONIQ 7 sembra essere ancora abbastanza lontano, motivo per il quale è inevitabile attendere nuove informazioni e nuovi dettagli riguardanti, appunto, il nuovo SUV della casa automobilistica Hyundai.