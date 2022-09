Hyundai annuncia di voler lavorare su più fronti per eliminare le emissioni di CO2 da tutte le fasi della produzione, rendendo la sua gamma di veicoli completamente carbon free. L’azienda mira al raggiungimento dell’obiettivo non solo creando veicoli meno inquinanti, ma impegnandosi a ridurre l’impatto sull’ambiente anche in fase di produzione. Il marchio di Seoul ha infatti dichiarato di voler far ricorso all’utilizzo di energia elettrica proveniente da risorse rinnovabili per il 90% entro il 2040, e per il 100% entro l’anno 2045.

Si tratta di un obiettivo ambizioso che porterà delle vere rivoluzioni all’interno degli stabilimenti produttivi. Tra questi c’è anche quello di Nošovice nella Repubblica Ceca. L’impianto, in funzione da dodici anni, si fregia di ospitare al suo interno ogni fase del processo produttivo, dallo stampaggio alla saldatura, passando per la verniciatura e per finire con la fase di assemblaggio. Attualmente conta 3.200 dipendenti. I modelli prodotti sono tre: Tucson, Kona Eletric e la gamma i30, composta dalla Wagon, dalla Fastback e dalla versione N.

L’impianto in oggetto è già alimentato unicamente da fonti rinnovabili, ma presto Hyundai farà ancora di più, installando su una porzione del tetto dello stabilimento e sui tetti dei parcheggi di stoccaggio di prossima costruzione, dei pannelli solari per l’auto-produzione dell’energia di cui l’impianto necessità. Ma le iniziative della casa coreana non si fermano qui. Difatti nella zona adiacente al fabbrica, viene incentivata la biodiversità, lasciando che la flora endemica cresca liberamente e permettendo alla fauna locale di trovare inalterato il proprio habitat.

Ad oggi l’impianto di Nošovice ha prodotto 3,7 milioni di vetture, ma raggiungerà entro novembre, la quota di 4 milioni. Per garantire questi numeri, la fabbrica resta attiva 24 ore su 24 per 5 giorni alla settimana, e vede alternarsi gli operai su tre turni di lavoro, riuscendo a produrre un veicolo in circa 20,5 ore, per un totale di 1500 auto prodotte in un giorno.