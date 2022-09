SiLC Technologies, azienda all’avanguardia con sede in California, ha annunciato il suo ultimo sviluppo nel mondo di LiDAR: Eyeonic, un nuovo “super radar” è in grado di rilevare, identificare ed evitare ostacoli che si trovano a quasi 1 km di distanza. Presentato per la prima volta in anteprima al Consumer Electronics Show (CES) 2022, il sistema ha precedentemente dimostrato un raggio di rilevamento di 500 metri, la metà di quello che può raggiungere la versione aggiornata. Un progresso di questo tipo potrebbe rivoluzionare la guida autonoma prevedendo i pericoli ancora più distanti di quelli visibili al momento.

Il sensore Eyeonic è un pioniere in termini di tecnologia LiDAR. Il fondatore e CEO di SiLC, ha spiegato perché questo sviluppo sia così importante. “La nostra piattaforma tecnologica è sufficientemente flessibile per affrontare applicazioni da ultra-lungo raggio a ultra-corto raggio capaci di rendere la visione artificiale veramente buona o migliore della visione umana“.

Naturalmente, questo porta vantaggi indicibili all’industria automobilistica. Poiché le case mondiali danno il loro peso al futuro della guida autonoma, questo renderà sicuramente i veicoli autonomi più sicuri e più percettivi ai potenziali pericoli sulla strada da percorrere. Quindi, come funziona? Eyeonic Vision Sensor vanta un chip fotonico al silicio di SiLC, che incorpora la funzionalità LiDAR FMCW in un minuscolo chip. Nonostante le dimensioni compatte, la tecnologia assicura delle capacità incredibili. Mentre i sistemi minori si limitano a misurare la luce riflessa, il sensore di visione Eyeonic va oltre; secondo MotorTrend , può rilevare più dettagli nei fotoni e distinguere tra vari materiali, come la pelle di un essere umano o il metallo di un altro veicolo. Inoltre, le dimensioni compatte dovrebbero garantire ai produttori di auto di non riprogettare i paraurti e in generale le vetture, assicurando una applicazione semplice.

Abbiamo già visto i vantaggi della tecnologia LiDAR rispetto a una configurazione più standard; al CES di quest’anno, Luminar ha dimostrato l’efficacia del suo sistema, confrontando una Lexus dotata di LiDAR contro una Tesla Model 3, in un test di rilevamento dei pedoni. Mentre la Lexus ha rilevato il manichino del bambino e si è arrestata, la Tesla (che utilizza un sistema basato su telecamera) non è riuscita ad evitare l’ostacolo travolgendolo.

Il sensore di visione Eyeonic è già stato utilizzato in una flotta di minivan Chrysler Pacifica autonomi, controllati da AutoX, una società di RoboTaxi. Se avrà successo, potrebbe essere ampiamente adottato da più marchi. La domanda ora sorge spontanea: anche Tesla utilizzerà LiDAR?