Il comune di Roma investe in 400 bus elettrici, l'accordo vale oltre 300 milioni di euro

Nel prossimo futuro, la Capitale sarà testimone di un importante cambiamento nel suo sistema di trasporto pubblico. IVECO BUS ha recentemente siglato un contratto di rilevanza strategica con l'Azienda per la Mobilità di Roma (ATAC) per la fornitura di 411 nuovi bus a batteria, contribuendo così alla trasformazione verso una mobilità più sostenibile ed efficiente.

Il contratto, del valore di oltre 300 milioni di euro, rappresenta un passo cruciale nella strategia di ATAC per rendere la sua flotta di mezzi pubblici più ecologica e accessibile. I nuovi veicoli elettrici, con modelli disponibili in lunghezze di 12 e 18 metri, saranno parte integrante del piano di rinnovamento della flotta dell'ATAC.

La consegna dei primi bus elettrici IVECO è prevista entro la fine del 2024, mentre tutti e 411 i veicoli saranno pienamente operativi entro la metà del 2026. Oltre alla fornitura dei bus, il contratto prevede anche un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria della durata di 10 anni, gestito direttamente da IVECO, garantendo così la massima efficienza e affidabilità nel lungo periodo.

Questo importante passo verso la mobilità sostenibile non solo ridurrà le emissioni di gas serra nella Capitale, ma contribuirà anche a migliorare la qualità della vita dei cittadini romani. Con la firma di questo contratto, Roma dimostra il suo impegno a essere all'avanguardia nell'adozione di soluzioni innovative per il trasporto pubblico, ponendosi come esempio virtuoso per altre città che ambiscono a un futuro più sostenibile.