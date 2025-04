Addio a Windows Maps: Microsoft la chiude definitivamente

La storica applicazione Windows Maps si prepara a scomparire definitivamente dal panorama digitale. Il colosso di Redmond ha aggiornato la sua lista ufficiale di funzionalità obsolete, confermando che l'app cartografica integrata in Windows verrà rimossa dal Microsoft Store entro luglio 2025. Una notizia che non sorprende del tutto gli utenti più attenti, considerando che negli ultimi mesi l'applicazione aveva già subito un progressivo ridimensionamento delle sue funzionalità, come la rimozione del supporto per le mappe offline avvenuta tempo fa.

La decisione segna la fine di un'era per uno strumento che ha accompagnato milioni di utenti Windows, offrendo funzionalità di navigazione e consultazione cartografica direttamente integrate nel sistema operativo. Con Windows 11 versione 24H2, Microsoft aveva già fatto un passo significativo in questa direzione, escludendo l'app dalle installazioni pulite del sistema, pur mantenendola disponibile come download opzionale sul Microsoft Store.

Il percorso verso la dismissione dell'app è stato graduale ma inesorabile. Nonostante l'applicazione sia ancora disponibile per il download, Microsoft ha chiarito che nei prossimi mesi verrà distribuito un aggiornamento finale che renderà il programma completamente inutilizzabile. La documentazione ufficiale specifica che gli utenti potranno continuare a reinstallare l'app fino a luglio 2025, dopodiché non sarà più possibile recuperarla in alcun modo.

Gli utenti che desiderano continuare a utilizzare i servizi cartografici Microsoft dovranno necessariamente rivolgersi alla versione web di Bing Maps, accessibile tramite browser. Questa transizione dal software nativo alle applicazioni web rappresenta un'ulteriore conferma della strategia aziendale di semplificazione e razionalizzazione dei propri servizi.

La progressiva eliminazione di app native a favore di alternative web riflette una tendenza più ampia nel settore tecnologico, dove la manutenzione di applicazioni dedicate per ogni piattaforma viene sempre più considerata inefficiente rispetto alle soluzioni basate su browser.

L'era delle app cartografiche dedicate cede il passo alle soluzioni web universali.

Secondo quanto dichiarato da Microsoft nella documentazione ufficiale: "Maps è obsoleto e verrà rimosso dal Microsoft Store entro luglio 2025. In quel momento, verrà rilasciato anche un aggiornamento finale dell'app che la renderà non funzionale. Se rimuovete l'app prima di luglio 2025, potrete ancora reinstallarla dal Store, ma dopo luglio 2025 non potrete più reinstallarla. Potrete disinstallare l'app in qualsiasi momento. Eventuali dati personali o file salvati, come navigazione guidata o URL di mappe, non verranno rimossi, ma non funzioneranno più nell'app Maps dopo luglio 2025."

La dismissione dell'app Maps non è un caso isolato. Microsoft ha recentemente dichiarato obsoleti anche altri componenti correlati, come il controllo UWP Map di Windows, le API della piattaforma Windows Maps e gli enclavi VBS per Windows 11 versione 23H2 e precedenti. Queste mosse si inseriscono in una strategia più ampia di razionalizzazione del portfolio software dell'azienda.

Per gli utenti affezionati che desiderano conservare l'app Windows Maps finché possibile, è ancora disponibile un'ultima opportunità di download attraverso il Microsoft Store. Tuttavia, è bene essere consapevoli che si tratta di una soluzione temporanea, destinata a diventare inutilizzabile entro l'estate del prossimo anno, quando il passaggio definitivo alla versione web di Bing Maps diventerà l'unica opzione disponibile per accedere ai servizi cartografici di Microsoft.