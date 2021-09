Il nuovo Subaru Forester sarà elettrico e sviluppato con Toyota

Il primo veicolo elettrico di Subaru sarà un SUV destinato all’Europa costruito su una nuova piattaforma EV sviluppata in collaborazione con Toyota; il nuovo veicolo sarà conosciuto con il nome di Solterra. Ideato per il segmento C e in vendita nel 2022, sarà “gemellato” al concept di Toyota “bZ4X”, svelato solo di recente.

Le due proposte elettriche sviluppate congiuntamente daranno poi seguito ad una serie di ulteriori veicoli a testimonianza di una più ampia partnership tra le due aziende giapponesi. Ma cosa significa Solterra? Stando a quanto riportato da Subaru, deriva dalla fusione delle parole latine Sole e Terra e sarebbe stato scelto come tributo verso Madre Natura; insomma, un vero e proprio richiamo al green e a tutto quello che ne deriva.

A livello di dimensioni, Solterra sarà più o meno simile a Forester e utilizzerà una piattaforma modulare che potrà essere implementata in futuro anche su veicoli più compatti. Inizialmente sarà disponibile con singolo motore ma considerata la compatibilità della piattaforma non è escluso che possa giungere sul mercato una variante più prestazionale. Ispirandosi a Forester, manterrà i tratti distintivi da off-road che il marchio giapponese ha nel suo DNA e sarà aggiornato alle più recenti novità, con una serie di innovazioni tecnologiche in materia di sicurezza e guida autonoma. La collaborazione con Toyota non avverrà solo a livello di piattaforma, ma anche parte dell’infotainment verrà ereditato.

Nessuna informazione relativa al cruscotto anche se, considerata la stretta partnership, è possibile che appaia molto simile e sia caratterizzato dalla presenza di un display centrale di medie dimensioni e un volante “tipo cloche” di Tesla. Per Subaru il passaggio all’elettrificazione è un passo davvero importante; solo di recente sono stati introdotte le prime versioni mild-hybrid di Forester, Impreza e XC e punta ad ottenere almeno il 40% delle vendite dall’elettrico e l’ibrido entro il 2030.