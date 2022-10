Annata un po’ confusa per gli incentivi auto e moto – anche quest’ultimi sono ripartiti da pochi giorni – rivisti e corretti fino alla versione definitiva, pubblicata in Gazzetta Ufficiale all’inizio del mese di ottobre: ora non resta che attendere le ore 10 del 2 novembre, momento nel quale le nuove modifiche saranno finalmente attive. Stavolta gli incentivi sono stati rivisti per supportare ulteriormente chi ha un ISEE al di sotto dei 30.000 €, garantendo in questi casi un extra bonus.

Andiamo quindi a vedere nel dettaglio quali sono le novità introdotte dalle correzioni agli incentivi auto voluti dal ministro dello Sviluppo economico: il bonus massimo che si potrà ottenere a livello statale diventa quindi di 7.500 € per chi ha un ISEE inferiore ai 30.000 € e sta rottamando una vecchia auto sostituendola con un’auto che rientra nella fascia di emissioni che va da 0 a 20 g di CO2 per km percorso, cioè le auto 100% elettriche; nella stessa situazione, ma senza rottamazione, il bonus scende a 4.500 € per l’acquisto di un’auto elettrica.

Simili modifiche anche per chi invece vuole acquistare un’auto con motorizzazione di tipo plug-in hybrid: in questo caso, sempre per chi ha un ISEE inferiore ai 30.000 €, si possono ottenere fino a 6.000 € di bonus rottamando una vecchia auto, e fino a 3.000 € se invece non si approfitta del bonus rottamazione.

Facendo un rapidissimo calcolo ci si accorge che le cifre previste per gli incentivi auto sono sostanzialmente state aumentate del 50% per chi ha un ISEE sotto ai 30.000 €: inizialmente gli incentivi prevedevano bonus di 5.000 e 3.000 € per l’acquisto di una elettrica con e senza rottamazione, e in entrambi i casi il contributo è salito del 50%. Stesso aumento anche per chi vuole acquistare un’auto plug-in hybrid, come a sottolineare ancora una volta che l’intento di questi incentivi è anche quello di supportare le classi con reddito più basso che vogliano – o abbiano necessità, come per chi vive a Milano e deve sottostare alle nuove regole imposte dalla ZTL Area B – cambiare la propria auto.

Tra le ulteriori novità introdotte da questa modifica al programma degli incentivi auto 2022 ne troviamo una che riguarda le “persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto con finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per 12 mesi”; in questo caso le società di noleggio potranno godere di 2.500 € di sconto con rottamazione, o di 1.500 € senza rottamazione, sull’acquisto di una elettrica dal costo massimo di 35.000 € + IVA – qualora invece la società volesse acquistare un’auto plug-in hybrid (prezzo massimo di acquisto: 45.000 € + IVA) il contributo sarà di 2.000 € con rottamazione, o di 1.000 € senza rottamazione.